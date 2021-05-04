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Gündem Ankara armudu ahlat üzerinden vatanına dönüyor
ANKARA

​Ankara armudu ahlat üzerinden vatanına dönüyor

Osmanlı döneminde bölge için büyük öneme sahip Ankara armudu Akyurt Belediyesi’nin çabalarıyla yeniden hayat bulacak. İlçede kendi kendine yetişen ahlat ağaçlarına aşılanan Ankara armudu Akyurt’un markalarından biri olma yolunda.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Ankara armudu ahlat üzerinden vatanına dönüyor
İlçede doğal alanda kendi kendine yetişen ahlat ağaçlarına Ankara Armudu aşılandı.

Akyurt Belediyesi Ankara armudunu Akyurt’un markalarından biri yapmaya kararlı. İlçede doğal alanda kendi kendine yetişen ahlat ağaçlarına Ankara Armudu aşılandı. Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık çalışmayı yerinde incelemek için Kozayağı’na yaptığı ziyarette açıklamalarda bulundu. Başkan Hilal Ayık “Ankara Armudu için ilçemizde birkaç yıldır devam eden çalışmalar var. Önce örnek bahçeler kuruldu, daha sonra ise doğadaki yabani ahlat ağaçlarına aşılama işlemine geçtik” dedi.

DEĞERİNİ YENİDEN KAZANACAK

  • Ankara armudunun bölge için önemli bir meyve olduğuna değinen Başkan Hilal Ayık, “2 asır öncesine kadar çok önemli bir gelir kaynağı iken, bugün değerini kaybetmiş bir tür. Biz bu değeri Ankara armuduna yeniden kazandırmayı, bu güzel meyveyi anavatanında yeniden yeşertmeyi hedefliyoruz. Akyurt ve çevresinde, bugün bulunduğumuz Kozayağı ve Karacakaya arazilerinde popülasyonu çok yüksekti. Bu değere sahip çıkacak, inşallah Ankara armudunu eski günlerine geri döndüreceğiz” diye konuştu.

Bölgede yaşayan vatandaşların arazilerindeki ahlat ağaçlarını aşılanması amacıyla kendilerine başvuruda bulunduğunu dile getiren Başkan Ayık sözlerine şöyle son verdi; “Yaklaşık 4 yıl içinde meyvelerini almaya başlayacağımıza inanıyoruz. Ekonomik bir değeri de olacak. Böyle bir çalışmayı yapıyor olmaktan dolayı çok memnunuz.”

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