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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan fahiş kira artışına soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası kira fiyatlarında fahiş artış yapıldığının tespit edilmesi üzerine konuyla ilgili soruşturma başlattı.

17:40 . 28/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 6 Şubat ve sonrasında Türkiye'de meydana gelen depremlerden etkilenen bazı afetzedelerin Ankara'ya geldiği belirtilerek, "Bu durumu fırsat bilen bazı ev sahipleri ve emlakçıların satış- kira bedellerinde fahiş artışlar yaptıkları yönünde ulaşan yoğun şikayetler üzerine yapılan araştırmada, alışveriş sitelerine verilen ilanlarda belirtilen satış ve kiralama bedellerinde son 20 günde ciddi artışlar olduğunun, İl Ticaret Müdürlüğü görevlilerince de sahada bu yönde tespitler yapıldığının öğrenilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış olup Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gerekli talimatlar verilmiştir" denildi.


#Ankara
#Cumhuriyet Başsavcılığı
#soruşturma
1 saat önce
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan fahiş kira artışına soruşturma
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