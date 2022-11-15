Ankara'da ABD-Rusya görüşmesi: MİT'in ev sahipliğinde yapıldı

Türkiye, dün Rusya ve ABD arasında iki üst düzey istihbaratçının ‘nükleer’ ağırlıklı toplantısına ev sahipliği yaptı. CIA Direktörü William Joseph Burns ile Rusya Dış İstihbarat Birimi Başkanı Sergey Narışkin Ankara’da sürpriz bir şekilde bir araya geldi. Kremlin’den görüşmeye dair net bir açıklama gelmezken, ABD görüşmeyi doğruladı. Adı açıklanmayan bir Beyaz Saray yetkilisi, görüşmenin müzakere amaçlı olmadığını ifade ederek, “Burns Rusya’ya olası nükleer silah kullanımının sonuçlarını aktarıyor” açıklamasında bulundu.

Narışkin

ORGANİZASYONU MİT SAĞLADI

Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre ABD ve Rusya dış istihbarat servisleri arasındaki kritik zirve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın nezareti ve koordinasyonda düzenlendi. Zirvede iki üst düzey istihbaratçının itilaf giderici bir gündemle bir araya geldiği öğrenildi. Rus kaynaklar, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki tarafsızlık ve sorun giderici politikalarıyla Moskova nazarında önem kazandığına dikkati çekti. Kaynaklar, görüşmeye ilişkin, “Rusya’nın Türkiye’yi NATO üyesi bir ülke olmasına karşın tarafsız ve sorunların çözümünde katkı sunan bir ülke olarak görüyor” değerlendirmesinde bulundu. Görüşmeyi doğrulayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Müzakereler, ABD tarafının inisiyatifiyle yapıldı” dedi. ABD-Rus istihbarat zirvesi arasında görüşmeler bugün de devam edecek.

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