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Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

00:4410/05/2025, Saturday
DHA
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Ankara'da 10- 11 Mayıs tarihlerinde bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Ankara'da 10- 11 Mayıs tarihlerinde bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 10- 11 Mayıs tarihlerinde düzenlenen ‘Üniversiteler Arası 4. Yol Bisikleti Yarışı' etkinliği dolayısıyla ihtiyaç duyulması halinde bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, 10- 11 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan ‘Üniversiteler Arası 4. Yol Bisikleti Yarışı' etkinliği ile ilgili olarak, 10 Mayıs günü saat 10.00'dan ve 11 Mayıs günü saat 09.00'dan itibaren ihtiyaç olması halinde bazı yoların araç trafiğine kapatılabileceğini açıkladı. Yapılan açıklamada, ihtiyaç duyulması halinde, Boğaziçi Caddesi, Bandırma Caddesi, Abant Sokak ile bu yollara bağlanan tüm cadde ve sokakların, program bitimine kadar trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü açıklaması.


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