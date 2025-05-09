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Ankara ve Samsun'da kısa süreli kuvvetli yağış bekleniyor

Ankara ve Samsun'da kısa süreli kuvvetli yağış bekleniyor

17:509/05/2025, Cuma
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Meteoroloji, Ankara ve Samsun için saat 16.30 ile 18.00 arasında yerel ve kısa süreli kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Vatandaşların ani su baskınlarına ve olası ulaşım aksamalarına karşı dikkatli olması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, 16.30-18.00 saatleri arasında Ankara ve Samsun'da yerel olarak kısa süreli kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, su baskını, dolu, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



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