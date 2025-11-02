Ankara’da doğal gaz patlaması: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Edinilen bilgiye göre, Mamak’ta sabah saatlerinde bir apartman dairesinde doğal gaz patlaması yaşandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İddiaya göre gaz kaçağı nedeniyle meydana gelen patlamada, Z.K. isimli kişi yaralandı. Ellerinde yanıklar olan Z.K., ambulans ile hastaneye sevk edildi. Olayın gerçekleşmesi ile alakalı Z.K.’nin bir akrabası ve bir komşusu farklı iddialarda bulundu. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Büyük bir gürültü duyduklarını ifade eden bina sakini Ercan Öztürk, "Dışarı çıktığımızda doğal gaz patlaması olduğunu gördük. Bağırıyordu içerideki arkadaş. Baktık ellerinde yanık vardı. Aldık dışarı çıkardık. Ambulansı çağırdık. Gerekeni yaptılar. Ailesiyle yaşıyor annesi, babasıyla. Herhangi bir sıkıntısı yok. Ailesi işe gitmişler. Biz tek olarak çıkardık. Annesi, babası da sonradan geldi. Telefon ettik, çağırdı ve geldiler. Belediye başkanı geldi. Baktılar, gereğinin yapılacağını söylediler. İşsizlik falan bazı şeyler doğal hayatın normallerinde öyle şeyler olabilir. İşsizlikten dolayı bir sıkıntıları oluyordur. Bilinçli falan hiç öyle bir şey yok. Sadece içeride doğal gaz kaçağı olduğundan dolayı. Çay demleyecekmiş herhalde, patlama olmuş. Bilinçli insan kendini patlatır mı? Ellerinde yanık var. Saçları da ütülenmiş, yanmamış da. Sadece kenar evlerindeki camlar kırılmış. Ağır bir hasar yok. Ağır hasar olan kendi evleri. Herkes evlerine girdi. Zabıta geldi, itfaiye geldi. Onlar girebileceklerini söylediler" diye konuştu.