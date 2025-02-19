Ankara Valisi Vasip Şahin, kar yağışının azaldığını belirtip eğitime ara verilmeyeceğini bildirdi.
Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı etkiliyor oluyor. Zorlu kış şartlarına karşı Valilikler, eğitim ve öğretime ara verildiği haberlerini duyuruyor.
İstanbul, Kocaeli gibi büyükşehirlerde tatil haberi geldikten sonra, Ankaralı öğrenciler de gözünü Valiliğe çevirmişti.
Ankara'da eğitime devam edilecek
Ankara Valisi Vasip Şahin, kar yağışının azaldığını belirtip eğitime ara verilmeyeceğini bildirdi.
"İlimizde an itibarıyla kar yağışı azalmış olup ; meteorolojik tahminlere göre saat 24.00 itibarıyla yağışın durması beklenmektedir.
Bu nedenlerle Valiliğimizce yapılan değerlendirme sonucunda eğitime ara verilmesine şimdilik gerek duyulmamıştır.
Servisler başta olmak üzere araç sürücülerimizin dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ediyoruz."
Ayrıntılar geliyor...