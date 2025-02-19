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Ankara'da okullar tatil edilecek mi? Vali Vasip Şahin kararı açıkladı

Ankara'da okullar tatil edilecek mi? Vali Vasip Şahin kararı açıkladı

21:5119/02/2025, Çarşamba
G: 19/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Ankara'da kar yağışı, gece saatlerinden itibaren etkisini yitirecek.
Ankara'da kar yağışı, gece saatlerinden itibaren etkisini yitirecek.

Ankara Valisi Vasip Şahin, kar yağışının azaldığını belirtip eğitime ara verilmeyeceğini bildirdi.

Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı etkiliyor oluyor. Zorlu kış şartlarına karşı Valilikler, eğitim ve öğretime ara verildiği haberlerini duyuruyor.

İstanbul, Kocaeli gibi büyükşehirlerde tatil haberi geldikten sonra, Ankaralı öğrenciler de gözünü Valiliğe çevirmişti.

Ankara'da eğitime devam edilecek

Ankara Valisi Vasip Şahin, kar yağışının azaldığını belirtip eğitime ara verilmeyeceğini bildirdi.

Vali'nin X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"İlimizde an itibarıyla kar yağışı azalmış olup ; meteorolojik tahminlere göre saat 24.00 itibarıyla yağışın durması beklenmektedir.

Bu nedenlerle Valiliğimizce yapılan değerlendirme sonucunda eğitime ara verilmesine şimdilik gerek duyulmamıştır.

Servisler başta olmak üzere araç sürücülerimizin dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ediyoruz."

Ayrıntılar geliyor...

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Ankara
#Tatil
#Vasip Şahin

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