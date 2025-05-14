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Ankara'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 109'a yükseldi

Ankara'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 109'a yükseldi

10:4114/05/2025, Çarşamba
IHA
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Ankara'da sahte alkol sebebiyle 109 kişinin hayatını kaybettiği, olayla ilgili devam eden soruşturmada ise 44 kişinin tutuklandığı belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan sahte içki üretim ve satışıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı ve Polatlı başsavcılıklarınca 'kaçakçılık' ve 'olası kastla ölüme sebebiyet verme' suçlarından başlatılan soruşturma dosyalarına Adli Tıp Kurumunun toksikoloji raporları da eklendi. Soruşturma kapsamında raporlara göre tutuklu sayısı 44'e yükseldi, 56 şüpheli ise adli kontrol tedbiri kapsamında serbest bırakıldı.


Öte yandan, sahte içki kullanımı nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı bugün 109'a yükseldi. 29 kişinin ise yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma kapsamındaki dosya sayısı 169 olurken, şüpheliler hakkında düzenlenecek iddianamelerin ayrı ayrı yazılacağı öğrenildi.




#ankara
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#sahte alkol
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