Antalya Halk Ekmek'te ramazan pidesi fiyatı belli oldu

13:3817/02/2026, Salı
Ramazan pideleri Halk Ekmek noktalarında 250 gram ve 500 gram yumurtalı ve sade pide olarak vatandaşlara sunulacak.
Ramazan pideleri Halk Ekmek noktalarında 250 gram ve 500 gram yumurtalı ve sade pide olarak vatandaşlara sunulacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da ramazan ayı boyunca iftar sofralarının vazgeçilmezi olan pideyi Halk Ekmek Fabrikası'nda üretecek. Antalya'da Halk Ekmek büfelerinde 250 gram ramazan pidesi bu yıl 20 TL'den satılacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının bereketini ve paylaşma ruhunu sofralara taşımaya hazırlanıyor. Halk Ekmek Fabrikası güvencesiyle uygun fiyatlı, lezzetli ve sağlıklı şekilde üretilecek olan pide, ramazan ayının ilk gününden itibaren Halk Ekmek büfesinde yerini alacak.

YUMURTALI VE SADE SATILACAK

Büyükşehir Belediyesi EKDAĞ A.Ş. tarafından Döşemealtı ilçesindeki Halk Ekmek Fabrikası'nda hijyenik ve modern şartlarda üretilen ramazan pideleri, Halk Ekmek büfeleri aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılacak. Ramazan pideleri Halk Ekmek noktalarında 250 gram ve 500 gram yumurtalı ve sade pide olarak vatandaşlara sunulacak.



250 GRAM PİDE 20 TL

EKDAĞ A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Aydın, Ramazan ayının simgelerinden pidenin ilk kez geçtiğimiz yıl Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilmeye başlandığını ve vatandaşların büyük beğenisini aldığını kaydederek, "Ramazan ayının gözdesi, sofralarımızın vazgeçilmezi olan Ramazan pidemizi bu yıl yine Antalya Büyükşehir Belediyemize bağlı olan EKDAĞ A.Ş. olarak üretiyoruz. İlk defa 2025 yılında üretmiştik. Bu yıl da devam ediyoruz. 4 çeşit pidemiz var. Vatandaşlarımız uygun, kaliteli pidelerimize bütün Halk Ekmek büfelerimizden ulaşabilirler. 250 gram pideyi 20 TL'den satışa sunacağız" diye konuştu.



