Antalya'da fırtınada uçan çatı karayoluna savruldu

20:1328/10/2025, Salı
IHA
Fırtına tonlarca ağırlıktaki çatıyı karayoluna savurdu, muhtemel faciadan dönüldü
Antalya'da aniden bastıran şiddetli yağış sonrası rüzgar ve fırtına nedeniyle direk ve ağaçlar devrildi. Perge Bulvarı üzerindeki bir apartmanın tonlarca ağırlıktaki demir profil ve PVC malzemelerden oluşan çatı ise uçarak, karayoluna savruldu. Çatının yoldan kaldırılması için ekipler kesici aletlerle çalışma başlatırken, yol çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Antalya’da aniden bastıran yağış ve fırtına nedeniyle bir apartmanın çatısı uçtu. Araç trafiğinin en yoğun olduğu saatte şiddetli rüzgara dayanamayan tonlarca ağırlığındaki çatının altında şans eseri herhangi bir araç veya vatandaşın kalmadığı öğrenildi.


Antalya’da aniden bastıran ve yarım saat süren şiddetli yağış hayatı felç etti. Birçok noktada şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ağaçlar devrilirken. Güllük Caddesi üzerinde bulunan Kent Güvenliği Yönetim Sistemi’ne (KGYS) ait kameraların bulunduğu direk rüzgara dayanamayarak yola devrilip parçalandı. Perge Bulvarı üzerinde ise bir apartmanın çatısı uçtu. Tonlarca ağırlıktaki demir profil ve PVC malzemelerden yapılan çatı nedeniyle yol araç trafiğine kapanırken, olay anında yoldan geçen bir araç veya vatandaş olmadığı öğrenildi. Yola devrilen devasa boyutlardaki çatı nedeniyle yol çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.



"Büyük bir gürültü koptu"


İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekip sevk edildi. Adrese gelen ekipler çatıyı yoldan kaldırmak için kesici aletlerle çalışma başlattı. Olay, anında yakın bir noktada esnaflık yapan Süleyman Çınar isimli vatandaş,
"Büyük bir gürültü koptu, çıktığımda apartmanın yukarısındaki çatı çökmüş. Allah’tan aşağıda kimse yoktu. Altında kimse var mı bilmiyoruz, ama en yoğun trafiğin olduğu saatte altında arabanın kalmaması da büyük şans. Şansa yaşıyoruz"
dedi.


#Antalya
#Sağanak
#Karayolu
