Antalya'da fırtınada uçan çatı karayoluna savruldu

Antalya’da aniden bastıran ve yarım saat süren şiddetli yağış hayatı felç etti. Birçok noktada şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ağaçlar devrilirken. Güllük Caddesi üzerinde bulunan Kent Güvenliği Yönetim Sistemi’ne (KGYS) ait kameraların bulunduğu direk rüzgara dayanamayarak yola devrilip parçalandı. Perge Bulvarı üzerinde ise bir apartmanın çatısı uçtu. Tonlarca ağırlıktaki demir profil ve PVC malzemelerden yapılan çatı nedeniyle yol araç trafiğine kapanırken, olay anında yoldan geçen bir araç veya vatandaş olmadığı öğrenildi. Yola devrilen devasa boyutlardaki çatı nedeniyle yol çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.