Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yağışlı hava kazaya neden oldu: Yaralılar var

Yağışlı hava kazaya neden oldu: Yaralılar var

16:5828/10/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Kazayla ilgili olarak jandarma soruşturma başlattı.
Kazayla ilgili olarak jandarma soruşturma başlattı.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolun ıslak ve zeminin kaygan olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak taklalar attı. Otomobil kaza sonrasında ters şekilde durabildi. Kazada iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Bartın-Çaycuma kara yolunun Hacılar köyü mevkiinde meydana geldi. M.U. idaresindeki 06 CVV 470 plakalı otomobil Bartın yönünden Çaycuma istikametine seyir halinde gittiği esnada havanın yağışlı ve yolun ıslak olması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte taklalar attı. Otomobil takla atmasıyla birlikte ters şekilde kaldı.


Kazanın çevredeki araç şoförleri tarafından görülmesinin ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile jandarma sevk edildi. Kazada, sürücü M.U. (66) ile araç içinde yolcu olarak bulunan M.U. (45) yaralandı. Yaralılar itfaiye ekiplerinin titiz çalışma sonrasında sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenilirken, kazayla ilgili olarak jandarma soruşturma başlattı.




#Zonguldak
#Çaycuma
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Vergi düzenlemesinde son durum: Yeni vergi paketi maddeleri ve içeriği neler olacak? Meclis'ten geçti mi?