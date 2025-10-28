Yağışlı hava kazaya neden oldu: Yaralılar var

Edinilen bilgiye göre kaza, Bartın-Çaycuma kara yolunun Hacılar köyü mevkiinde meydana geldi. M.U. idaresindeki 06 CVV 470 plakalı otomobil Bartın yönünden Çaycuma istikametine seyir halinde gittiği esnada havanın yağışlı ve yolun ıslak olması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte taklalar attı. Otomobil takla atmasıyla birlikte ters şekilde kaldı.

Kazanın çevredeki araç şoförleri tarafından görülmesinin ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile jandarma sevk edildi. Kazada, sürücü M.U. (66) ile araç içinde yolcu olarak bulunan M.U. (45) yaralandı. Yaralılar itfaiye ekiplerinin titiz çalışma sonrasında sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenilirken, kazayla ilgili olarak jandarma soruşturma başlattı.