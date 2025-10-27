Yeni Şafak
Erzincan-Sivas kara yolunda kaza: İki kişi yaralandı

Erzincan-Sivas kara yolunda kaza: İki kişi yaralandı

27/10/2025, Pazartesi
G: 27/10/2025, Pazartesi
IHA
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Erzincan-Sivas kara yolu Gümüşhane kavşağında iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Erzincan-Sivas kara yolu Gümüşhane kavşağında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, 24 AAZ 916 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen MVZ-7565 yabancı plakalı araç çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


