Samsun’da tünelde kaza: Yaralılar var

14:5827/10/2025, Pazartesi
AA
Samsun'da tünelde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Samsun'un Havza ilçesinde tünel içinde kamyonet ile traktörün çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Samsun Ankara kara yolu 19 Mayıs Tüneli'nde, Merzifon yönüne giden Hamit K. (65) idaresindeki 55 AIC 472 plakalı kamyonet, aynı yönde seyreden ve arkasında römork takılı olan Duran B. (67) idaresindeki traktörle çarpıştı.

Kazada, traktör ve römorku tünel içinde devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler yaralandı. Traktör içinde sıkışan sürücü Duran B, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekiplerce sıkıştığı yerden kurtarıldı. Duran B. ve Hamit K, sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Duran B, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza nedeniyle tünelin Ankara istikameti bir süre trafiğe kapandı.


