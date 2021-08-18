Gündem AÖF Adalet Ön Lisans Programına son kez öğrenci alınacak
EĞİTİM

AÖF Adalet Ön Lisans Programı'na son kez öğrenci alınacak

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) sisteminde öğrencilerin en çok tercih ettiği programlardan biri olan Adalet Ön Lisans Programı'na, bu yıl son kez öğrenci alımı yapılacak.

Haber Merkezi DHA
AÖF Adalet Ön Lisans Programına son kez öğrenci alınacak
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Türkiye'nin açık ve uzaktan öğrenmede ilk kurumu olan AÖF, bu tercih dönemi için yeni programlar açtı. Bu yıl ilk kez öğrenci alınacak lisans programları Görsel İletişim Tasarımı ve İktisat Fakültesi'ne bağlı İngilizce İktisat ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi iken, açılan yeni ön lisans programları ise Bilgisayar Programcılığı ve Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği oldu. Adaylar bu yıl düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda aldıkları Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanları ile ön lisans programlarına tercih yapabilirken, Görsel İletişim Tasarımı Lisans Programı için sözel (SÖZ), İngilizce İktisat ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans programları için ise eşit ağırlık (EA) puanlarını kullanabilecek. Söz konusu yeni programlara ikinci üniversite kayıt türü kapsamında da kontenjan sınırı olmaksızın öğrenci alımı yapılacak.

Açıköğretim sistemi yeni açılan programlarına ilk öğrencilerini bekliyor
GÜNDEM
Açıköğretim sistemi yeni açılan programlarına ilk öğrencilerini bekliyor


Açık öğretim sisteminde öğrencilerin en çok tercih ettiği programlardan biri olan Adalet Ön Lisans Programı'na ise bu yıl son kez öğrenci alımı yapılacak. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın (YÖK) kararı gereği bunu uygulamak zorunda olduklarını belirten AÖF yetkilileri, bu nedenle bu başvuru ve kayıt döneminin AÖF Adalet Ön Lisans Programı'nda öğrenim görmek isteyenler için son bir fırsat olduğunu kaydetti.

2021 yılı YKS tercih süreci 20 Ağustos Cuma günü saat 23.59'da sona erecek

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