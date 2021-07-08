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ÇANKIRI

Araç filosuna 4 yeni iş makinesi

Çankırı Belediyesi, iki adet kazıcı yükleyici ve iki adet tandem silindir alarak araç ve iş makinesi filosuna yeni araçlar ekledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Araç filosuna 4 yeni iş makinesi ​
Belediyenin öz kaynakları kullanılarak alınan iş makineleri Belediye Hizmet Binası önünde sergilendi.

Çankırı Belediyesi, iki adet kazıcı yükleyici ve iki adet tandem silindir alarak araç ve iş makinesi filosuna yeni araçlar ekledi. Belediyenin öz kaynakları kullanılarak alınan iş makineleri Belediye Hizmet Binası önünde sergilendi.

  • Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, belediye hizmetlerinin daha verimli hale getirilmesi amacı ile eskiyen ve bakım masrafları yüksek olan iş makineleri yerine yenilerinin kullanılacağını ifade etti. İş makinelerinin Fen İşleri ile Su ve Kanalizasyon müdürlüklerinde hizmet kalitesini arttıracağı belirtildi.
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