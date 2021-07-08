Araç filosuna 4 yeni iş makinesi ​

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Bataklık mahkemesi

Bataklık’ta çete liderleri Çetin Gören ile Nejat Daş ve örgüt yöneticisi Cemal Deniz Şahan arasındaki husumetin sonlandırılması için sözde “mahkeme ve konsey” kurulduğu ortaya çıktı. Sözde mahkemede Şahan’a 4 milyon TL ceza kesildi. Paranın tahsilatı ise Daş’tan yapıldı.