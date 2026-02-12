Yeni Şafak
Arkadaşına kanser olduğunu söyleyip silahıyla kendini vurdu

23:2012/02/2026, Perşembe
IHA
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Sakarya'da polis memuru Nurullah E. meslektaşı Ş.S. ile araç içerisinde sohbet ettiği sırada 4. evre kanser hastası olduğunu söyleyerek silahı boğazına dayadı. Arkadaşının müdahale etmeye çalıştığı sırada silahın ateş almasıyla Nurullah E. ağır yaralandı. Bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayan E., hayatını kaybetti.

Sakarya’nın Erenler ilçesinde arkadaşına kanser olduğunu söyleyerek silahıyla kendini vuran polis, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, Bolu’da görevli polis memuru Nurullah E., meslektaşı polis memuru Ş.S. (39) ile bir araya geldi. İddiaya göre araç içerisinde sohbet ettikleri sırada Nurullah E.., 4. evre kanser hastası olduğunu ifade ederek silahı boğazına dayadı. Meslektaşı müdahale etmeye çalıştığı esnada silah ateş aldı. Ağır yaralanan Nurullah E., meslektaşı tarafından hastaneye götürüldü. Tedavi altına alınan Nurullah E., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ayrıca olaya müdahale etmeye çalışan arkadaşı Ş.S. ise hafif yaralandı. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.



#Kanser
#Silah
#Polis
