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İSTANBUL

Aşevinde fahiş fiyat!

Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemindeki skandal ihalelerine bir yenisi daha eklendi. 2015 yılında yapılan ihalede aşevine fahiş fiyatlarla gıda temin edildiği ortaya çıktı.

Fatih Özer Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu

O dönem İstanbul halinde kilogram fiyatı 1,5 TL olan ıspanak 10 TL’den satın alındı. Kilogram fiyatı 1,5 TL olan patlıcana 5 TL, adedi 4,5 TL olan karnabahara 12 TL ödendi. En büyük katlama fiyat ise sarımsakta yapıldı. Kilogram fiyatı 2,5 TL olan sarımsak için 8 kat fazla fiyat ödendi. Sarımsağın kilosunun 20 TL’den alındı.

İHALEDEKİ FAHİŞ USULSÜZLÜK

On binlerce liralık ihaledeki fahiş fiyatlar o dönem Beylikdüzü Belediyesi'nin Meclisi'nde de gündeme geldi. AK Parti Meclis Üyesi Ali Gürsel Ovalı toplantıda söz alarak, “Piyasa araştırması yapmış ve maliyetin çok çok üstünde teklif vermiş olan firma ihaleye çağrılıyor” diyerek ihaleye tepki göstermişti.

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