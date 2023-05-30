Asıl coşku dönünce

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın pazar günü yapılan ikinci tur oylamada yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi, sadece Türkiye’de değil, dünyanın dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Yurt dışında yaşayan Türkler, büyük zaferin ardından sokaklara döküldü. Fransa, Almanya ve Bosna Hersek’ten kutlamalara katılanlar düşüncelerini Yeni Şafak'a anlattı.

YURT DIŞI TÜRKLERİNE MUAMELE DEĞİŞTİ

Almanya AK Parti Bölge Başkanı Mehmet Çıbanoğlu, “Avrupalı Türkler yıllarca ihmal edildiler, hem yaşadıkları ülkeler tarafından hem de Türkiyemiz tarafından. Taki Cumhurbaşkanımız iktidara gelene kadar. Milletvekillerini, bakanlarını göndererek sorunlarımıza çözüm aradı. Son yıllarda ülkemizde yaşanan gelişmeler, yurt dışında yaşayan Türklerin öz güvenini artırdı. Bu seçimle birlikte geri dönüşlerin artacağını düşünüyorum” dedi.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

Saraybosna İletişim Başkanlığı'nda Basın Müşaviri olan Zülküf Oruç, “Bosna'da gerek dijital, gerekse görsel ve basılı medyada günün ana gündemi Türkiye seçimlerinin sonuçlarıydı. Cumhurbaşkanı'mızın Beştepe’de yaptığı konuşmada verdiği birleştirici mesajlar, güven, istikrar ve Türkiye Yüzyılı vurgusu Bosna Hersek tarafından da yoğun ilgiyle karşılandı” şeklinde konuştu.

GERİ DÖNÜŞLER ARTAR

Fransa AK Parti Bölge Başkanı Hamit Çıbanoğlu ise şunları kaydetti: “Ülkemizin her daim gelişmesi ve kalkınması bizim için büyük bir nimet, bununla birlikte Türkiye’ye geri dönmek isteyen Türkler oluyor. Şimdi bu sayı daha da artacak, AK Parti iktidarının vermiş olduğu güven, istikrar ve hizmetlerden kaynaklı birçok Türk seçimden sonra ülkesine geri dönmeye başladı. İlerleyen süreçte bu sayının artacağını düşünüyoruz.”

Almanya Belçika ve Hollanda full çekti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçilmesinde yurt dışı oyların önemli bir bölümüne ev sahipliği yapan Avrupa ülkelerindeki seçmen etkili oldu. Seçmen sayısı Türkiye’de birçok ilden fazla olan Almanya, Fransa, Hollanda ve Belçika gibi ülkelerde Erdoğan açık ara farkla kazandı.

Türkiye’nin yurt dışındaki en fazla seçmeni bulunan ülke olan Almanya’da kurulan 17 sandığın tamamından birinci çıkan Erdoğan, yüzde 67,4 oy aldı. En yüksek oy oranını ise yüzde 78,7 ile Essen Başkonsolosluğu'ndan aldı.

EN YÜKSEK ORAN BELÇİKA’DA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Avrupa’da en yüksek oyu aldığı ülke Belçika oldu. Yüzde 74,9’la Belçika’da birinci olan Erdoğan, kurulan 3 sandıktan en fazla oyu yüzde 81,1 ile Hasselt bölgesinden aldı.

HOLLANDA’DA TULUM

Erdoğan’ın sandık vermeden kazandığı ülkelerden birisi de Hollanda oldu. Ülke genelinde yüzde 70,9 ile kurulan 4 sandıktan da birinci geldi. En fazla oyu ise yüzde 74,4’le Rotterdam'da kurulan sandıktan aldı.

FRANSA’DA TEK SANDIK KALDI

Erdoğan Fransa’da kurulan 9 sandığın 8’inden birinci çıktı, en fazla oyu ise Clermont-Ferrand bölgesinde yüzde 91,9 ile aldı.

Avusturya’da kurulan 6 sandığın 5’inden birinci çıkan Erdoğan, en yüksek oyu yüzde 78,7 ile Salzburg'da kurulan sandıktan aldı.











