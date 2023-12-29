Asıl düşman kim? ABD'den 12 şehidin ardından skandal hamle: PKK'lı teröristlerle fotoğraflar deşifre oldu

Irak'ın kuzeyinde 12 askerimizi şehit verdiğimiz hain saldırının ardından ABD'den peş peşe tepki çeken hamleler geliyor. Terör örgütü PKK/YPG, lobicilik faaliyetleri yürütmek için halkla ilişkiler alanındaki ABD'li Brownstein Hyatt Farber Schreck firmasını kullanırken, şirket "ABD'li karar vericileri eğitmeyi" vaad ettiği ortaya çıkmıştı. Bu gelişmenin yankıları sürerken ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığına bağlı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntüler ise, kirli oyunu bir kez daha ortaya çıkardı. 12 askerimizi şehit eden alçak PKK saldırısının ardından ABD, teröristlere silah eğitimi verdi. Operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerin elindeki silahlardaki ABD izi ise dikkatlerden kaçmadı.





ABD'nin Suriye ve Irak'taki kanlı terör iş birliği bir kez daha ortaya çıktı. Göz göre göre terör örgütüne askeri destek sağlayan ABD'nin 12 askerimizi şehit verdikten sonra skandal bir dizi adıma imza attığı ortaya çıktı.





12 askerimizin şehit edilmesinin ardından inandırıcılıktan uzak taziye mesajı yayınlayan ABD, asıl yüzünü deşifre etti. Alçak saldırıdan yalnızca günler sonra teröristlere silahlı eğitim verdiğini sosyal medya hesaplarında paylaştı.





Teröristlere silah eğitimi verdiler





PKK/YPG için 2024 savunma bütçesinden 156 milyar dolarlık fon ayıran ABD'nin yayınladığı son fotoğraflarda, bölgedeki ABD askerlerinin teröristlere silah eğitimi verdiği görüldü.









Amerikalı askerlerin, terör örgütü PKK/YPG'nin üyelerine silah kullanma eğitimi verirken görüldüğü karelerde, teröristlere kalaşnikof tüfeklerin nasıl sökülüp takılacağı, temizleneceği ve nasıl nişan alıp ateş edileceğinin gösterildiği belirtildi. Fotoğrafların çekildiği yer hakkında bilgi edinilemedi.









ABD yapımı kamuflajlı M4 silahları ele geçirildi





12 askerimizi şehit verdiğimiz alçak saldırının ardından süren operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerin elindeki silahlarda da ABD izi açık açık görülüyor. Teröristlerin elinde bulunan ABD yapımı kamuflajlı M4 silahları, sonradan boyanmayıp kamuflajlı olarak üretiliyor. ABD'nin bu modeli son 2 yıldır terör örgütü PKK'ya verdiği biliniyor.









ABD terör örgütü PKK'ya olan desteğine devam ediyor. Yabancı Temsilciler Kayıt Yasası (FARA) kapsamında paylaşılan verilerden elde ettiği bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki sözde "Suriye Demokratik Konseyi", 12 Ekim'de Washington'da lobicilik faaliyetlerinde bulunmak üzere ABD merkezli halkla ilişkiler firmasıyla 6 aylık lobicilik sözleşmesi imzaladı.





Sözleşme, "hükümet ilişkileri hizmetlerini ve ABD hükümeti nezdindeki konularda stratejik danışmanlığı" içeriyor.





Bu kapsamda firma, terör örgütünün özellikle Suriye'nin kuzeydoğusu ile ilgili konularda muhatap olarak ABD yönetimiyle ilişkiler geliştirmesi ve arayışlara girmesine yardımcı olmak üzere görevlendirildi.





Sözleşme, firmanın çabalarının ABD yönetiminde karar vericilere, sözde "Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi'nin, Suriye krizine kalıcı bir çözüm bulunması için en iyi çözüm olduğu" konusunda eğitim vermeyi de kapsıyor.





Verilecek hizmetler kapsamında Temsilciler Meclisi ve Senato liderleri, Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığındaki üst düzey yetkililerin yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşları ile toplantılar düzenlemeyi kapsayan sözleşme, firmanın, Suriye'nin kuzeydoğusuna yatırım yapılmasını teşvik etmek üzere lobi yapmasını da öngörüyor.





Eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin özel kalem müdürlüğünü yapmış olan ve aktif olarak firmada çalışan Nadeam Elshami, terör örgütü adına lobi faaliyetlerini yürütecek isim olarak listede yer alıyor.





Terör örgütü, Brownstein'a ekimden martın sonuna kadar aylık 50 bin dolar ödemeyi kabul etti. Taraflar karşılıklı olarak yeni şartlar üzerinde mutabık kalmadığı sürece sözleşme, otomatik olarak 6 aylık bir dönem için yenilenecek.





Terör örgütü PKK/YPG, 2021'de ABD'nin başkenti Washington'da ilk kez lobi çalışmaları yapmak üzere Jim Dornan Strategies adlı firmayla anlaşmıştı.







