​Aşiret düğününde ‘50 bin’ sınırı

Hakkari’de Jirki aşireti gençlerin sesine kulak verdi. Gençlerin şikayetlerini dinleyen aşiret düğünlere yönelik yeni düzenlemeler getirdi. Jirki aşireti temsilcileri tarafından yapılan düzenlemeye göre bundan sonra düğünlerde 50 bin TL’nin üzerinde altın ve takı olmayacak. Alınan yeni kararlar gelinlik ve kuaförün yanı sıra damat tarafından akrabalara gönderilen hediyeleri de kapsıyor.

GELİNLİK, KUAFÖR, HEDİYE YOK

Aşiret liderleri adına konuşan Jirki aşireti Hakkari Temsilcisi Necman Adıyaman, “Gençlerin talebi üzerine düğün törenlerinde, bundan sonra 50 bin TL’yi geçmeyecek şekilde altın ve takı alınacak. Gelinlik ve kuaför olmayacak. Damat tarafından akrabalara verilen hediyeler olmayacak. Maddi durumu iyi olan gençlerimiz kolaylıkla evlenebiliyordu ama gençlerimizin yüzde 80-90’ı bu durumdan şikayet ediyordu. Aşiret olarak aldığımız bu karar neticesinde kurallara uymayacak olan düğün sahiplerinin düğünlerine hiçbir şekilde katılım olmayacaktır” dedi. Alınan kararın altında aşiret liderlerinin isim ve imzaları yer aldı.

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