Gündem Aşiret düğününde50 bin sınırı
HAKKÂRİ

Aşiret düğününde ‘50 bin’ sınırı

Hakkari’de gençlerin şikayetlerini dinleyen Jirki aşireti, düğünlere düzenleme getirdi. Bundan sonra düğünlerde alınacak altın ve takı 50 bin TL’yi geçmeyecek. Gelinlik ve kuaför olmayacak, damat tarafından akrabalara hediyeler alınmayacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Aşiret düğününde ‘50 bin’ sınırı
Hakkari’de gençlerin şikayetlerini dinleyen Jirki aşireti düğünlere düzenleme getirdi.

Hakkari’de Jirki aşireti gençlerin sesine kulak verdi. Gençlerin şikayetlerini dinleyen aşiret düğünlere yönelik yeni düzenlemeler getirdi. Jirki aşireti temsilcileri tarafından yapılan düzenlemeye göre bundan sonra düğünlerde 50 bin TL’nin üzerinde altın ve takı olmayacak. Alınan yeni kararlar gelinlik ve kuaförün yanı sıra damat tarafından akrabalara gönderilen hediyeleri de kapsıyor.

GELİNLİK, KUAFÖR, HEDİYE YOK

Aşiret liderleri adına konuşan Jirki aşireti Hakkari Temsilcisi Necman Adıyaman, “Gençlerin talebi üzerine düğün törenlerinde, bundan sonra 50 bin TL’yi geçmeyecek şekilde altın ve takı alınacak. Gelinlik ve kuaför olmayacak. Damat tarafından akrabalara verilen hediyeler olmayacak. Maddi durumu iyi olan gençlerimiz kolaylıkla evlenebiliyordu ama gençlerimizin yüzde 80-90’ı bu durumdan şikayet ediyordu. Aşiret olarak aldığımız bu karar neticesinde kurallara uymayacak olan düğün sahiplerinin düğünlerine hiçbir şekilde katılım olmayacaktır” dedi. Alınan kararın altında aşiret liderlerinin isim ve imzaları yer aldı.

Yeni evli çifte servet değerinde takı: 2 milyon lira ve 4 kilo altın
GÜNDEM
Yeni evli çifte servet değerinde takı: 2 milyon lira ve 4 kilo altın

81 yaşındaki aşiret ağası korona virüsü yendi
KORONAVİRÜS
81 yaşındaki aşiret ağası korona virüsü yendi
İstanbul trafiğine AKM düzenlemesi

İstanbul trafiğine 'AKM' düzenlemesi

​İBB'den 29 Ekim'de kapatılacak yollar için açıklama.
Vakalar tepesi kesilmiş bir dağ gibi

'Vakalar tepesi kesilmiş bir dağ gibi'

​Bakan Koca'dan Bilim Kurulu sonrası açıklama.
Mustafa Sarıgül: Bidendan para alan muhalefet partisi bunu açıklamazsa ifşa edeceğim

​Mustafa Sarıgül'den 'CHP'yi bölüyor' iddialarına TVNET canlı yayınında net cevap.

Yeni yol haritası belli oldu

Yeni yol haritası belli oldu

​Türk Dünyası'nın kalbi Bursa'da atacak.

​Bakan Koca gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

​Türkiye'nin 27 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çadlı mevkidaşı, ortak basın toplantısı düzenledi.
İçişleri Bakanlığı duyurdu: 'Muz' videosu çekip provokasyon yapan 7 Suriyeli gözaltına alındı sınır dışı edilecekler
Gündem

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 'Muz' videosu çekip provokasyon yapan 7 Suriyeli gözaltına alındı sınır dışı edilecekler

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medyada dolaşıma sokulan provokatif paylaşımlar hakkında açıklama yapıldı. Bakanlık, dünden bu yana ülkenin gündeminden düşmeyen 'muz' videolarını çeken Suriyeli vatandaşların sınır dışı edileceklerini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Elde edilen ilk bulgular doğrultusunda yabancı uyruklu 7 şahıs yakalanmış olup haklarında sınır dışı etme işlemleri başlatılacaktır" ifadeleri kullanıldı.
Mustafa Sarıgül'den 'CHP'yi bölüyor' iddialarına yanıt: Muhalefet yetersiz olmasaydı parti kurmazdık
Gündem

Mustafa Sarıgül'den 'CHP'yi bölüyor' iddialarına yanıt: Muhalefet yetersiz olmasaydı parti kurmazdık

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, TVNET'te canlı yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtladı. "CHP'yi bölüyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Sarıgül, "Biz rüzgarı engelleyen tarafta olmayız. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yaşanan değişiklik nedeniyle projemizi 10 sene beklettik. Muhalefet partileri yetersiz olmasaydı yeni parti kurmamıza gerek kalmazdı." diye konuştu.
Fransa'da sağlık sektöründe personel eksiği krizi: Hastanelerde yatakların yüzde 20'si kaldırıldı
Dünya

Fransa'da sağlık sektöründe personel eksiği krizi: Hastanelerde yatakların yüzde 20'si kaldırıldı

Fransa'da devlet hastanelerinde hemşire, doktor ve sağlık çalışanı eksikliği nedeniyle yatakların en az yüzde 20'sinin kaldırıldığı belirtildi. Ülke genelinde hastanelerde mevcut yatak sayısı 387 bin olarak belirlendi ancak personel eksikliği nedeniyle hepsi kullanılamıyor. Hastanelerde geçen yıl 5 bin 800 ve 2013'den bu yana en az 27 bin yatak kaldırıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.