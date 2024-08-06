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Aslında dengeler yarıştı!

Mehmet Güney
04:00 - 6/08/2024 Salı
Güncelleme: 06:19 - 6/08/2024 Salı
Yeni Şafak
Asu Kaya
Asu Kaya

CHP Kadın Kolları Kurultayı’nda kadın adaylar yarışsa da seçim aynı zamanda parti içi yeni dengelerin güç savaşına sahne oldu. CHP’nin 15. Olağan Kadın Kurultayı hafta sonu toplandı. Kurultayda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından desteklendiği kaydedilen Merve Kır ve diğer 2 aday, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın Aylin Nazlıaka’ya destek vererek adaylıktan çekildi. 623 delegenin oy kullandığı seçimde, Nazlıaka 146 oyla ağır bir yenilgi aldı.

Aylin Nazlıaka

Yeni seçilen Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ise 477 oy aldı. 10 oy ise geçersiz sayıldı. Genel Merkez’in adayı Kaya’nın 4’lü birleşmeye rağmen kazanması parti içerisinde “Özgür Özel gücünü gösterdi” olarak yankılandı.


#politika
#CHP
#Kadın Kolları
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