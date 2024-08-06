Aslında dengeler yarıştı!

CHP Ankara'da, 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı ve İl Başkanları Toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşma yapan CHP Kadın Kolları Genel Başkan Adayı Birsen Temir Saraç, Yunan tanrıçası Themis'le ilgili garip bir konuşma yaptı. Saraç, "Anadolu kadın tanrıçaların diyarıdır, kadın tanrıçaların önemlilerinden biri de tanrıça Themis'dir. Bu topraklardan çıkmıştır tanrıça Themis. O yüzden bu topraklarda adaletin sahibi CHP." sözleriyle, hem Anadolu'yu tanrıça diyarı olarak nitelendirdi hem de adaleti Yunan tanrıçalarında aradı.