Aslında dengeler yarıştı!

CHP Kadın Kolları Kurultayı’nda kadın adaylar yarışsa da seçim aynı zamanda parti içi yeni dengelerin güç savaşına sahne oldu. CHP’nin 15. Olağan Kadın Kurultayı hafta sonu toplandı. Kurultayda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından desteklendiği kaydedilen Merve Kır ve diğer 2 aday, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın Aylin Nazlıaka’ya destek vererek adaylıktan çekildi. 623 delegenin oy kullandığı seçimde, Nazlıaka 146 oyla ağır bir yenilgi aldı.
Yeni seçilen Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ise 477 oy aldı. 10 oy ise geçersiz sayıldı. Genel Merkez’in adayı Kaya’nın 4’lü birleşmeye rağmen kazanması parti içerisinde “Özgür Özel gücünü gösterdi” olarak yankılandı.