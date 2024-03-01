Atık su arıtma tesislerine enerji teşviki

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, çevre yatırımlarına da büyük önem veriyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca yapılan inceleme ve değerlendirmeleri sonucunda, atık su arıtma tesisine ait bir önceki yılın elektrik enerjisi harcamalarının bir kısmı yine aynı bakanlığın onayı ile enerji teşvik geri ödemesi adı altında geri alınabiliyor.

2021 yılından itibaren toplamda 5 adet atık su arıtma tesisinin enerji teşvik geri ödemesinden yararlanmaya hak kazandığını hatırlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “2022 yılında Gemlik Atık Su Arıtma Tesisi, Mudanya Atık Su Arıtma Tesisi, İznik Atık Su Arıtma Tesisi ve Yenişehir Atık Su Arıtma Tesisleri’nin de enerji teşvik geri geri ödemesinden yararlanmaya hak kazanmasıyla tesis sayımız 5’ten 9’a yükseldi. Enerji teşvik geri ödemesinden yararlanabilecek tesis sayılarımızın artırılması ile ilgili olarak, gerekli tüm teknik çalışmalar ve resmi onay süreçleri, titizlikle devam etmektedir. Geçen sene itibarıyla atık su arıtma tesisleri için 81 milyon 209 bin 485 TL’lik enerji teşviği alındı. Çevreci yatırımlarımız bundan sonraki süreçte de artan tempoyla devam edecek” dedi.