Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Berset Türkiye'yi ziyaret edecek

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset'in Türkiye'ye ziyarette bulunacağını duyurdu.
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset, yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.
Türkiye yarın önemli bir ziyarete ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset, Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.
Berset'in ziyaretini, Dışişleri Bakanlığı resmi internet sitesinde yazılı açıklama ve X hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.
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