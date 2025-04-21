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Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Berset Türkiye'yi ziyaret edecek

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Berset Türkiye'yi ziyaret edecek

Semih Bozkuş
23:2721/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset'in Türkiye'ye ziyarette bulunacağını duyurdu.
Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset'in Türkiye'ye ziyarette bulunacağını duyurdu.

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset, yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Türkiye yarın önemli bir ziyarete ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset, Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Berset'in ziyaretini, Dışişleri Bakanlığı resmi internet sitesinde yazılı açıklama ve X hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.




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