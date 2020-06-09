Ayasofya ile ilgili mesajların farkındayız: Karar noktasına varıldığında Cumhurbaşkanı tarafından açıklanacak

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında parti merkezinde yapıldı. 3 saat süren toplantı sonunda AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklamalarda bulundu. Çelik, “11 bin provokatif bilgi paylaşan hesap görülmüştür. Bunların çoğunun FETÖ kaynaklı olduğu görülmüştür. Salgının başından beri 128 ülkeden 80 bin vatandaş Türkiye’ye getirildi” dedi. Ayasofya’nın ibadete açılmasına ilişkin çalışmalara da değinen Çelik, “Milletimizin gözünde muazzam bir yeri vardır. Cumhurbaşkanımızın daha önceki açıklamaları da var. Halen o noktada olduğumuzu söyleyebiliriz. Karar noktasına varıldığında Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanacaktır. Şu aşamada söyleyebileceğim bir şey yok. Ama vatandaşlarımızın mesajlarını değerlendiriyoruz, farkındayız” diye konuştu.

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