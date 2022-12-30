Ayder’de dönüşüm mayısa yetişecek

Türkiye’nin önde gelen turizm bölgelerinden Ayder Yaylası’nda kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor. Ayder’de, 2023’ün mayıs ayında bitmesi planlanan kentsel dönüşüm projesinde, ilk yapılar da hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedad Gürgen, Ayder’de trafik sorununu giderecek otopark alanı ve su arıtma tesisinde incelemelerde bulundu.

RAHATLIKLA GEZİLEBİLECEK

Gürmen, 1.650 araçlı otoparkın faaliyete geçmesinin ardından Ayder Yaylası’nın yürüyerek gezilebileceğini söyledi. Ayder’de 4 ay sonra tesislerin biteceğini ve işletmeye açılacağını kaydeden Gürgen, “Şöyle bir hayalimiz var; Ayder’de artık trafik ve egzoz dumanı olmayacak. Ayder artık kaldırımların üzerinde kendisine yer aramak isteyen vatandaşlarımız değil, rahat rahat gezip, dolaşıp, bir tatil dünyası olacak” dedi.

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TAMAMEN YENİLENECEK

Ayder Yaylası’nın turizme kazandırılması için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü ifade eden Gürgen, ilk etapta biten bazı tesislerin hak sahiplerine teslim edildiğini dile getirdi. Yeni tatil sezonunda Ayder’in tamamen yenilenmiş olacağını ifade eden Gürgen, “TOKİ’nin yapımını gerçekleştirdiği otelimiz haziran atı itibarıyla hizmete girecek. Bölgeye uygun olmayan tesisler yıkılıp yerine yenisi yapılıyor ve işletme sahiplerine teslim ediliyor” dedi. Termal oteli Ayder’deki işletmeciler için yaptıklarına dikkati çeken Gürgen, “Buradaki işletmecilerimiz sağ olsun, uzunca zamandan beri bizimle çalışıyor. Bu oteli bir işletme, bir tek vücut olarak Ayder için hep beraber çalıştıracaklar. Biz Ayder’deki, gözü rahatsız eden, imar planına uygun olmayan tesisleri kaldırıyoruz. Bunun yerine termali, salonları, restoranları olan 80 odalı bir tesis haline dönüştürdük. Bu otel de tamamıyla Ayder’deki işletmecilerimizin hizmetine verilecek” diye konuştu.

Günde 25 bin kişi ziyaret ediyor

Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu ise, Ayder’i günlük 25 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi. Haşimoğlu, “Günlük 1.000-1.500 aracın aynı anda gelebildiği bir bölge. Turizm merkezi olan Ayder'i atıl hale getiren araç egzozu ve kirliliğinden kurtarmak için böyle bir otoparka gerek duyuldu” dedi. Bölgede yeni tesislerine kavuşan hak sahipleri de yaşanan süreçten oldukça memnun. Yeni otelini teslim alan Fehmi Altıparmak, “Mağdur edilmedik. Yöre mimarisine uygun bir tesis. Bizim için çok iyi oldu” dedi.