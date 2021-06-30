Gündem Aydında feci olay 250 kiloluk seramik yüklü paletin altında kalan kamyon şoförü hayatını kaybetti
3. SAYFA

Aydın'da feci olay: 250 kiloluk seramik yüklü paletin altında kalan kamyon şoförü hayatını kaybetti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yapı markete kamyonundan mal indirirken, üzerine 250 kiloluk seramik yüklü palet düşen 53 yaşındaki Ramazan B. yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi DHA
Aydın haber: 250 kiloluk seramik yüklü paletin altında kalan kamyon şoförü hayatını kaybetti
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kuşadası'na bağlı Değirmendere Mahallesi'nde inşaat malzemeleri satışı yapılan yapı markete seramik taşıyan Ramazan B., dün mal indirmek için kamyonunun kasa kapağını açtı.

Bu sırada kasadan, seramik ürünlerin yüklü olduğu 250 kilogram ağırlığındaki palet, Ramazan B'nin üzerine devrildi.

DHA

Kamyon şoförünün paletin altında kaldığını görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Ramazan B., paletin altından çıkarıldıktan sonra ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ramazan B., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Küçükçekmece’de vahşet: Bıçakladığı eski karısını ölmesi için başında bekledi
GÜNDEM
Küçükçekmece’de vahşet: Bıçakladığı eski karısını ölmesi için başında bekledi
Abone Ol Google News
İki bin yıllık tarihe anten taktılar

İki bin yıllık tarihe anten taktılar

Bursa'daki sütun, UNESCO geçici miras listesinde bulunuyor.
40 kişi içingözaltı kararı var

40 kişi için
gözaltı kararı var

​Ankara merkezli FETÖ operasyonu.
Katarlılara sınavsız üniversite yalanını sürdüren Kemal Kılıçdaroğluna CHPye yakın isimlerden tepki

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tasarruf genelgesi.

​Yıldırım el emekleri festivali başladı

​Yüz binlerce öğrencinin beklediği haber geldi.

​Uzman isimden çarpıcı yorum: Aşı olmamak geçerli fesih nedeni

​MHP lideri Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu çıkışı.

​Yalanları seriye bağlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, dün zirveyi gördü.

​Darbelerin yolu böyle döşendi.

​AK Parti'den yalanlara karşı hakikat operasyonu.

Örgüte muhalif Kürtler, akıl almaz işkencelerle katlediliyor.
Ünlü oyuncu<br>gözaltına alındı

Ünlü oyuncu
gözaltına alındı

Erkek arkadaşı yedisi polis 12 kişiyi yaraladı.
Hazırlıklar tamamlandı

Hazırlıklar tamamlandı

​Sinema salonları misafirlerini ağırlamaya hazır.

​İletişim Başkanı Altun, ana muhalefeti eleştirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.