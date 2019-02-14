Aydın haberleri: 400 yıllık Tevrat ele geçirildi Aydın'da 400 yıllık Tevrat ele geçirildi Aydın'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 400 yıllık olduğu tahmin edilen Tevrat ele geçirildi.

Haber Merkezi 14 Şubat 2019, 09:40 Son Güncelleme: 14 Şubat 2019, 09:51 IHA