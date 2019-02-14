Gündem Aydında 400 yıllık Tevrat ele geçirildi
AYDİN

Aydın haberleri: 400 yıllık Tevrat ele geçirildi

Aydın'da 400 yıllık Tevrat ele geçirildi

Aydın'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 400 yıllık olduğu tahmin edilen Tevrat ele geçirildi.

Haber Merkezi IHA
Dışı metal süslemeli üzerinde bordo renkli taşlar bulunan Tevrat ele geçirildi.
Dışı metal süslemeli üzerinde bordo renkli taşlar bulunan Tevrat ele geçirildi.

Aydın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Efeler ilçesinde G.D isimli şahsın ikametinde 400 yıllık Tevrat olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Polis ekipleri tarafından G.D'nin ikametinde yapılan aramada, beyaz poşette dışı metal süslemeli üzerinde bordo renkli taşlar bulunan, içerisinde İbranice olduğu değerlendirilen deri sayfalar bulunan eski kitap bulundu.

  • Ele geçirilen ve Tevrat olduğu tahmin edilen tarihi kitap muhafaza altına alınarak, Aydın Müze Müdürlüğü’ne teslim edilirken, kitabı evinde bulunduran G.D isimli şahıs gözaltına alındı.

Müze Müdürlüğü yetkilileri tarafından teslim alınan tarihi kitabın incelenmesinin ardından içeriğinin belirleneceği öğrenildi.

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