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Aydın'da vali yardımcıları ve kaymakamlar değişti: Atama kararları Resmi Gazete'de

Aydın'da vali yardımcıları ve kaymakamlar değişti: Atama kararları Resmi Gazete'de

09:4828/05/2025, Çarşamba
IHA
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Atama kararları Resmi Gazete'de
Atama kararları Resmi Gazete'de

Bazı illerde vali, vali yardımcıları ve kaymakamlarla ilgili yeni atamalar yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atamalar şöyle;

Vali yardımcılığı atamaları kapsamında; Kütahya Vali Yardımcısı Fikret Zaman ve Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz Aydın Vali Yardımcılığına, Aydın Vali Yardımcısı Ali Murat Kayhan Mersin Vali Yardımcılığına, Aydın Vali Yardımcısı Armağan Önal da Çorum Vali Yardımcılığına atandı.


Kaymakam atamalarında ise; Ağrı Patnos Kaymakamı Hasan Taş Köşk Kaymakamı, Kayseri Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay İncirliova Kaymakamı, Adıyaman Vali Yardımcısı Ali Erdoğan Çine Kaymakamı oldu. İncirliova Kaymakamı Canan Hançer Baştürk Samsun Vali Yardımcılığına, Çine Kaymakamı Murat Büyükköse Afyonkarahisar Vali Yardımcılığına, Köşk Kaymakamı Tuğba Polat da Van Vali Yardımcılığına getirildi.



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