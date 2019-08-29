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BAYBURT

Aydıntepe'nin nüfus tabelaları neden farklı

Bu ilçenin nüfusu sizin geldiğiniz yere göre değişiyor

Bayburt'un Aydıntepe ilçesi girişinde yer alan ilçe tabelaları görenleri hayrete düşürüyor. İlçenin üç farklı girişinde yer alan tabelaların tamamında farklı nüfus bilgileri yer alıyor. Aydıntepe'ye üç farklı noktadan giriş yapılabiliyor. İlçeye gelenler kimi tabelada 2700, kimi tabelada 3400 ve kimisinde ise 5000 nüfus yazan tabelalarla karşılaşıyor. TÜİK'in verileri ise ilçe girişindeki 3 tabelanın da yanlış olduğunu ortaya çıkardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Aydıntepe ilçesinde farklı noktalarda bulunan tabelalar.
Aydıntepe ilçesinde farklı noktalarda bulunan tabelalar.

Kuzeydoğu Anadolu'da bulunan ve Çoruh Nehri'ne yaslanan doğal güzellikleriyle bilinen Bayburt'un en önemli ilçelerinden biri de hiç şüphesiz Aydıntepe.

Son dönemlerde Aydıntepe'ye gelenlerin ilçe girişinde karşılaştıkları tabela şaşkınlığa neden oluyor.

İlçe girişinde yer alan ve Aydıntepe'nin nüfus bilgilerini içeren tabelalar birbirinden farklı rakamlar içeriyor.

Bayburt Kalesi genel görünüm.

İlçe girişinde 3 farklı tabela var

Aydıntepe'ye bilindiği üzere 3 farklı noktadan giriş yapılabiliyor. Gelenlerin bazılarını ilçe nüfusunun 2700 olduğu tabela karşılıyor.

Yolcuklarını başka bir noktadan yapanlar ise ilçe girişinde '3400' tabelasını görüyor.

Farklı bir taraftan ilçeye gelenleri ise üzerinde '5000' yazan tabela ile karşılaşıyor.

TÜİK'in verileri daha farklı

İlçeye gelenler şaşkınlıklarını gizleyemedikleri gibi Aydıntepe'nin gerçek nüfusunu öğrenmekte de zorluk yaşıyor.

Hatırlanacağı üzere, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını geçtiğimiz aylarda açıklamıştı.

Bayburt'ın kalabalık ilçesi 66 bin 633 kişiyle Merkez olurken, Merkez'i sırasıyla, Demirözü ve Aydıntepe takip etti. Bayburt'ın en küçük ilçesi 6 bin 984 kişiyle Aydıntepe oldu.

TÜİK verilerine göre 6 bin 984 kişinin, ilçe girişindeki bir tabelaya göre 2 bin 700, diğer tabelaya göre 3 bin 400 ve son tabelaya göre 5 bin vatandaşın yaşadığı Aydıntepe'de gerçekte kaç kişinin yaşadığı merak ediliyor.

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