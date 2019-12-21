AYM iptal etti Meclis’e geliyor

Ekonomi

Turkcell sürdürülebilir kalkınma için BM'nin öncü girişiminde

Sürdürülebilirlik konusundaki hassasiyetini finans alanına da taşıyan Turkcell, bu konuda çok önemli bir girişimin parçası oldu. CFO Görev Gücü, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için yapılan çalışmalarla uyumlu kurumsal finans modelleri ve araçları geliştirecek. Böylece dünyanın önde gelen şirketleri bu hedefler doğrultusunda ilerlemeye teşvik edilecek. Oluşturulan CFO Görev Gücü’nde Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Osman Yılmaz da yer alıyor.