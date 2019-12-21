AYM iptal etti Meclis’e geliyor

Meclis’in gündemine yoğun bir madde daha geliyor. Daha önce Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği “güvenlik soruşturması” düzenlemesi yeniden Meclis’te görüşülecek. İptal gerekçeleri ışığı altında yeniden düzenlenen teklif uyarınca, ilgililer hakkındaki güvenlik soruşturması veya arşiv araştırmasının yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yeniden yapılmasına karar verilecek. Bu karar en geç 7 gün içinde davaya bakmakta olan mahkemeye bildirilecek. Mahkemece bu bildirim üzerine 6 ay süreyle davanın geri bırakılmasına karar verilecek.
DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
- İlk defa veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacak ve haklarında güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması yapılacak kişilerin, kamu hizmet ve görevlerine uygunluğunun değerlendirilmesini sağlayacak veri Değerlendirme Komisyonuna iletilecek. Komisyon bu verilere ilişkin değerlendirmelerini atamaya yetkili amire sunacak. Güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması yapmakla görevli birimler ile değerlendirme komisyonları, veri güvenliğine ilişkin mevzuatta belirtilen önlemleri alacak. Mahkemelerin bu konudaki talepleri, değerlendirme komisyonunun bünyesinde bulunduğu ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından karşılanacak. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve mahalli mülki idare amirlikleri tarafından yapılacak.