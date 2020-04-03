Gündem AYMnin yeni üyesi Bağcı Eski vekil Kömürcü emekliye ayrıldı
POLİTİKA

AYM’nin yeni üyesi Bağcı : Eski vekil Kömürcü emekliye ayrıldı

Yargıtay üyesiyken 2008'de Anayasa Mahkemesi'ne seçilen Başkanvekili Recep Kömürcü yaş haddinden bugün emekliye ayrılıyor.

Osman Özgan Yeni Şafak
Basri Bağcı
Basri Bağcı

Bu kapsamda, Kömürcü'nün yerine seçilecek ismi belirlemek için 3 Mart'ta Yargıtay Genel Kurulu'nda seçim yapıldı. Seçimde, eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı ve 13. Ceza Dairesi Üyesi Basri Bağcı, eski HSK Genel Sekreteri ve 3. Ceza Dairesi Üyesi Bilgin Başaran, 22. Hukuk Dairesi Üyesi Sultan Namazcı ve 8. Hukuk Dairesi Üyesi Eyüp Sarıcalar yarıştı. Seçimde en fazla oyu alan isim 13. Ceza Dairesi üyesi Basri Bağcı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığına gönderilen en fazla oyu alan üç adaydan Bağcı’yı AYM üyesi seçti. Bağcı, Erdoğan'ın AYM'ye seçtiği 6. üye oldu.

Abone Ol Google News
7 farklı aşı projesi geliştirdik

7 farklı aşı projesi geliştirdik

Tüm kaynaklar bu iş için kullanılacak,​ her yol denenecek.
HDP, teröristleri jüri yapmış!

HDP, teröristleri jüri yapmış!

HDP'nin başkan adaylarını Kandil'den gelen teröristlerin seçti.
Korkuyla değiltedbirle kazanırız

Korkuyla değil
tedbirle kazanırız

​Prof. İlhami Çelik: Virüsle savaş korkuyla kazanılmaz.
Hocaların hocasına acı veda

Hocaların hocasına acı veda

Erdoğan:​ Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nu duayla yad edeceğiz.
Öğretmenlere müjde

Öğretmenlere müjde

Karara göre ek derse girmiş sayılıp ücretini alacaklar.
'Kahramanları' <br>ikna edeceğiz!

'Kahramanları'
ikna edeceğiz!

​Koronavirüs tedavisinde dünyaya umut olacaklar...
Konya Büyükşehir'den tam destek

Konya Büyükşehir'den tam destek

​Konyalı vatandaşların mağdur olmamasını sağlayacağız
Test sonucu belli oldu

Test sonucu belli oldu

​ABD Başkanı Trump'ın ilk testi negatif çıkmıştı.
Sömürgeci zihniyeti

Sömürgeci zihniyeti

​Fransız doktor Afrikalı insanlara denek muamelesi yaptı.
Ödemeler evde

Ödemeler evde

​PTT şubelerine geçici kapatma kararı.
Rekor bağış

Rekor bağış

Milletimizin tam desteğiyle devam ediyor.
Bir milyonu aştı

Bir milyonu aştı

​Dünyadaki vaka sayısı kritik seviyeyi geçti.
Kampanyaya <br>o da katıldı

Kampanyaya
o da katıldı

​Çiller de "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" dedi.
Yurt dışında <br>124 kaybımız var

Yurt dışında
124 kaybımız var

Çavuşoğlu'ndan 7 milyon Türk'e önemli uyarı.
Son 24 saat açıklandı

Son 24 saat açıklandı

​Yetmiş dokuz hastamızı daha kaybettik.
Piknikçilere <br>ceza yağdı

Piknikçilere
ceza yağdı

Yirmi bir kişiye toplam 66 bin lira ceza kesildi.
İtalya'da <br>760 kişi daha öldü

İtalya'da
760 kişi daha öldü

Fotoğraflar kritik durumu gözler önüne serdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.