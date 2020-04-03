AYM’nin yeni üyesi Bağcı : Eski vekil Kömürcü emekliye ayrıldı

Bu kapsamda, Kömürcü'nün yerine seçilecek ismi belirlemek için 3 Mart'ta Yargıtay Genel Kurulu'nda seçim yapıldı. Seçimde, eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı ve 13. Ceza Dairesi Üyesi Basri Bağcı, eski HSK Genel Sekreteri ve 3. Ceza Dairesi Üyesi Bilgin Başaran, 22. Hukuk Dairesi Üyesi Sultan Namazcı ve 8. Hukuk Dairesi Üyesi Eyüp Sarıcalar yarıştı. Seçimde en fazla oyu alan isim 13. Ceza Dairesi üyesi Basri Bağcı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığına gönderilen en fazla oyu alan üç adaydan Bağcı’yı AYM üyesi seçti. Bağcı, Erdoğan'ın AYM'ye seçtiği 6. üye oldu.