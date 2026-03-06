Azerbaycan’da İran saldırısı şaşkınlığı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan konuya ilişkin yayınlanan açıklamada, havaalanının terminal binası ve yakınlardaki bir köye İHA düştüğü bilgisi verilerek saldırıdan İran sorumlu tutuldu. Açıklamada, "Azerbaycan Savunma Bakanlığı, İran Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin topraklarında sivil altyapıya karşı gerçekleştirilen saldırıları kesin dille kınıyor. Meydana gelen olayda sorumluluk tamamen İran'ın üzerine düşmektedir" ifadeleri kullanıldı. Bakanlığın, ülkenin toprak bütünlüğü ile egemenliğinin korunması ve sivillerle sivil altyapının güvenliğinin sağlanması için gerekli karşılık tedbirlerini hazırladığı kaydedilen açıklamada, "Saldırılar cevapsız kalmayacaktır." ifadesine yer verildi.

Öte yandan, Azerbaycan medyasında İran’ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne yönelik düzenlediği İHA saldırısı şaşkınlıkla karşılandı. Gündem haber sitesi, “İran’ın hiçbir sebep olmadan saldırıyı gerçekleştirdiğini” belirtirken, Operativ Medya, “Tebriz’deki Azerilerin buna sessiz kalmayacağını” öne sürerek sert bir dil takındı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda da İran’ın Karabağ Savaşı’nda Ermenistan’a destek verdiğine atıf yapıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de İHA saldırısını “Terör saldırısı” olarak tanımlarken "Biz, Azerbaycan'a karşı gerçekleştirilmiş bu terör eylemini, bu saldırganlığı kabullenmeyeceğiz. Misilleme eylemleri hazırlayıp uygulamaları için Silahlı Kuvvetlerimize talimat verildi" dedi. İran Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada da saldırının sorumluluğu reddedilerek Nahçıvan'daki İHA saldırısının arkasında "İsrail olduğu ve bu saldırıyla İran'ın suçlanmak istediği" iddiasına yer verildi.