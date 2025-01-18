Baba-oğul organize soygun

6 paravan şirketi kuran kişi olduğu, daha sonrasında diğer şüphelilere devrettiği belirlendi. Ateş tarafından kurulan şirketlere vakıf tarafından 15 milyon liralık 39 sahte fatura kesildiği tespit edildi. Öte yandan naylon fatura kesen 33 şirketten birisine dair gelişme yaşandı. Söz konusu şirketin 3 milyon TL’yi iade ettiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında aralarında eski kurum çalışanlarının da olduğu 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, bunlardan 11’i yakalanmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden 8’i ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.