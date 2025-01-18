Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Baba-oğul organize soygun

Baba-oğul organize soygun

Burak Doğan
04:0018/01/2025, Cumartesi
G: 18/01/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Şeref Ateş.
Şeref Ateş.

Yunus Emre Vakfı’na yönelik başlatılan dolandırıcılık soruşturmasında vakfın eski başkanı firari Şeref Ateş’in oğlu Enes Ateş gözaltına alındı.

Vakfın sahte şirketler üzerinden düzenlenen naylon faturalarla zarara uğratıldığı iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul’da yakalanan Ateş sorgulanmak üzere başkente götürülecek. Yeni Şafak’ın edindiği bilgiye göre Ateş’in Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın suç duyurusunda adı geçen

6 paravan şirketi kuran kişi olduğu, daha sonrasında diğer şüphelilere devrettiği belirlendi. Ateş tarafından kurulan şirketlere vakıf tarafından 15 milyon liralık 39 sahte fatura kesildiği tespit edildi. Öte yandan naylon fatura kesen 33 şirketten birisine dair gelişme yaşandı. Söz konusu şirketin 3 milyon TL’yi iade ettiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında aralarında eski kurum çalışanlarının da olduğu 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, bunlardan 11’i yakalanmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden 8’i ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.



#Yunus Emre Vakfı
#Soygun
#Tutuklama
#Şeref Ateş
#Enes Ateş

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kıbrıs'ta asgari ücret ne kadar oldu?