Baba-oğul organize soygun

Yunus Emre Vakfı’na yönelik başlatılan dolandırıcılık soruşturmasında vakfın eski başkanı firari Şeref Ateş’in oğlu Enes Ateş gözaltına alındı.
Vakfın sahte şirketler üzerinden düzenlenen naylon faturalarla zarara uğratıldığı iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul’da yakalanan Ateş sorgulanmak üzere başkente götürülecek. Yeni Şafak’ın edindiği bilgiye göre Ateş’in Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın suç duyurusunda adı geçen
6 paravan şirketi kuran kişi olduğu, daha sonrasında diğer şüphelilere devrettiği belirlendi. Ateş tarafından kurulan şirketlere vakıf tarafından 15 milyon liralık 39 sahte fatura kesildiği tespit edildi. Öte yandan naylon fatura kesen 33 şirketten birisine dair gelişme yaşandı. Söz konusu şirketin 3 milyon TL’yi iade ettiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında aralarında eski kurum çalışanlarının da olduğu 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, bunlardan 11’i yakalanmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden 8’i ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.