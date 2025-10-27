Yeni Şafak
Bahis skandalı soruşturması derinleşiyor: Geriye dönük beş yıllık kayıtlar incelenecek

23:0427/10/2025, Pazartesi
Başsavcılık, gerçek şüphelilerin tespiti üzerine haklarında adli anlamda gereğine ayrıca tevessül edileceğini ifade etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, profesyonel liglerde bahis skandalına karışan hakemlerle ilgili soruşturmayı derinleştirdi. MASAK raporları, HTS kayıtları ve yurtiçi-yurtdışı bahis verileri temin edildi. En az 5 yıllık geriye dönük kayıtlar inceleniyor. Analizler tamamlandıktan sonra sorumlular hakkında adli işlem başlatılacak. Hakemler kısa sürede Disiplin Kurulu’na sevk edilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan yüzlerce hakemin bahis skandalına karıştığını açıkladı.

Riva’daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde basın toplantısı düzenleyen Hacıosmanoğlu, “571 hakemden 371’inin bahis hesabı var, 152’si aktif şekilde bahis oynuyor. Bu isimleri kısa sürede Disiplin Kurulu’na sevk edeceğiz. Talimatlara göre gerekli cezaları alacaklar” ifadelerini kullandı.

Geriye dönük beş yıllık kayıtlar incelenecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hakemlerin bahis oynamasına ilişkin geriye dönük en az 5 yıllık kayıtları inceleme altına aldı.

Yapılan yeni açıklamada, MASAK raporları, HTS verileri, yurtiçi–yurtdışı bahis kayıtları ve tanık beyanlarının incelendiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında MASAK raporları, HTS kayıtları, ulaşılabilen yurtiçi ve yurtdışı bahis siteleri abonelik kayıtları ve bu sitelerden bahis oynanma durumlarının tespitine dair kayıtlar, tanık beyanları temin edilmiş/edilmektedir. Takdir olunması gerekir ki en az 5 yıllık geriye dönük zaman aralığında binlerce kişiye ve onlarca kuruma ait bu kayıtların analiz edilmesi belli bir zaman almakta, yoğun bir mesai gerektirmekte olup ancak bu analizlerden sonra gerçek şüphelilerin tespiti üzerine haklarında adli anlamda gereğine ayrıca tevessül edilecektir."





#Bahis
#Soruşturma
#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
