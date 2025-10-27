Yeni Şafak
Türk futbolunda skandal deşifre oldu: 152 hakemin bahis oynadığı ortaya çıktı

11:1127/10/2025, Pazartesi
G: 27/10/2025, Pazartesi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev alan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıkladı.

Türk futbolunda bahis skandalı deşifre oldu. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Profesyonel liglerde 571 aktif hakemin 371’inin bahis hesabı var. 152’si aktif olarak bahis oynuyor" açıklamasını yaptı.


Hacıosmanoğlu, "Üst klasman hakem 7, üst klasman yardımcı hakem 15, klasman hakem 36, klasman yardımcı hakem 94. Bunların içinde 10 hakemin 10 binin üzerinde bahis oynadığı, bir hakemin tek başına 18 bin 227 kez oynadığı, 42 hakemin ayrı ayrı binin üzerinde futbol müsabakasında bahis oynadığı, bazı hakemlerin tek bir seferlik maç oynadığı tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı.



