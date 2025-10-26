Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Hakem ücretlerine zam yapıldı! İşte yeni maaşları

Hakem ücretlerine zam yapıldı! İşte yeni maaşları

14:0226/10/2025, Pazar
G: 26/10/2025, Pazar
Diğer
Sonraki haber

TFF, hakemlerin maaşlarında zama gitti. Süper Lig hakemleri eskiden 53 bin 500 TL alırken yeni rakam belli oldu. İşte detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hakem maaşlarına zam yapma kararı aldı.

TGRT'nin haberine göre eskiden Süper Lig'de 53 bin 500 TL alan hakemler yeni tarifeye göre 80 bin TL kazanacak.

Öte yandan 1. Lig'de maç yöneten hakemlerin maaşı 17 bin 300 TL'den 26 bin TL'ye yükseltildi.

Bu rakam 2. Lig'de 10 bin 850 TL'den 16 bin 500 TL, 3. Lig'de ise 4 bin 600 TL'den 7 bin TL'ye çıkarıldı.

#Hakem
#Süper Lig
#Trendyol 1. Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İzmir’de sular ne zaman saat kaçta gelecek? 26 Ekim İZSU su kesintisi olan yerleri duyurdu