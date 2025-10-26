Hakem ücretlerine zam yapıldı! İşte yeni maaşları

TFF, hakemlerin maaşlarında zama gitti. Süper Lig hakemleri eskiden 53 bin 500 TL alırken yeni rakam belli oldu. İşte detaylar...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hakem maaşlarına zam yapma kararı aldı.
TGRT'nin haberine göre eskiden Süper Lig'de 53 bin 500 TL alan hakemler yeni tarifeye göre 80 bin TL kazanacak.
Öte yandan 1. Lig'de maç yöneten hakemlerin maaşı 17 bin 300 TL'den 26 bin TL'ye yükseltildi.
Bu rakam 2. Lig'de 10 bin 850 TL'den 16 bin 500 TL, 3. Lig'de ise 4 bin 600 TL'den 7 bin TL'ye çıkarıldı.