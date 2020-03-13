Bakan Akar açıkladı: Rusya ile müşterek koordinasyon merkezleri kurulacak

Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Hazırlanan metin iki tarafça imzalandı, yürürlüğe girdi. İlk uygulamasını 15 Mart'ta M4'te ortak devriyeyle göreceğiz.

Rusya ile müşterek koordinasyon merkezleri kurulacak ve buradaki faaliyetler birlikte yönetilecek.

DÜNYA M4’te devriye hazırlığı

Görüşümüz İdlib'de ateşkesin kalıcı olması. Bu yönde bize düşen ne görev varsa hepsini yerine getirdik. Bu konuda yapıcı yaklaşım içindeler.

İdlib'den göçün durduğuna hatta geri dönüşlere dair çok güzel emareler var.

M4'te yapılacak devriyeyle oradaki ateşkesin kalıcı olmasına her türlü katkıyı sağlamış olacağız.

GÜNDEM M4'te ilk devriye 15 Mart Pazar günü gerçekleşecek

Detaylar geliyor...