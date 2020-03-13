Gündem Bakan Akar açıkladı Rusya ile müşterek koordinasyon merkezleri kurulacak
ANKARA

Bakan Akar açıkladı: Rusya ile müşterek koordinasyon merkezleri kurulacak

Ankara'da Türk-Rus heyetleri arasında dört gündür devam eden görüşmeler olumlu şekilde sürdü ve toplantılar bugün tamamlandı. Hazırlanan metnin iki tarafça imzalandığını açıklayan

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "İmzalar atıldı ve yürürlüğe girdi. İlk uygulamayı 15 Mart'ta M4'te ortak devriyeyle göreceğiz" dedi. Akar ayrıca, Rusya ile müşterek koordinasyon merkezleri kurulacağını ve faaliyetlerin birlikte yönetileceğini ifade etti.

Haber Merkezi AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Hazırlanan metin iki tarafça imzalandı, yürürlüğe girdi. İlk uygulamasını 15 Mart'ta M4'te ortak devriyeyle göreceğiz.

Rusya ile müşterek koordinasyon merkezleri kurulacak ve buradaki faaliyetler birlikte yönetilecek.

M4’te devriye hazırlığı
DÜNYA
M4’te devriye hazırlığı

Görüşümüz İdlib'de ateşkesin kalıcı olması. Bu yönde bize düşen ne görev varsa hepsini yerine getirdik. Bu konuda yapıcı yaklaşım içindeler.

İdlib'den göçün durduğuna hatta geri dönüşlere dair çok güzel emareler var.

M4'te yapılacak devriyeyle oradaki ateşkesin kalıcı olmasına her türlü katkıyı sağlamış olacağız.

M4'te ilk devriye 15 Mart Pazar günü gerçekleşecek
GÜNDEM
M4'te ilk devriye 15 Mart Pazar günü gerçekleşecek

Detaylar geliyor...
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