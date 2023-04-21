Bakan Çavuşoğlu: 14 Mayıs'tan sonra Türk'ün asrı başlayacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Antalya'dan AK Parti milletvekili adayı gösterilen Çavuşoğlu, partisinin Alanya ilçe teşkilatınca düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.
Çavuşoğlu, yaptığı konuşmada, partilerinin kurulduğu günden bu yana AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı'nda bu kadar kalabalık bir bayramlaşma yaşamadığını söyledi.
Bu coşkunun aslında bir mesaj olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Türkiye'miz için gerçekleştireceğimiz en kritik seçim. 14 Mayıs öncesi sadece teşkilatlarımız değil tüm Alanyalı hemşerilerimiz ayakta, teyakkuzda, gece gündüz çalışıyor. Çünkü bu seçimin önemini biliyor. Bugün burada bizlerle olmanız da bunun göstergesi." diye konuştu.
Türk milletinin 15 Temmuz'da, Kurtuluş Savaşı'nda daha önce yaşadıkları badirelerde olduğu gibi ayağa kalktığını hatırlatan Çavuşoğlu, "Şu anda 14 Mayıs öncesi tüm milletimiz ayakta, yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımız heyecanlı. Hem de çok heyecanlı. 'Bir an önce sandıklar açılsın, oy kullanalım' diyorlar. 29 Nisan itibarıyla yurt dışında da oy kullanımı başlayacak. Tabii kapılarda da oy kullanımı başlayacak. Giren çıkan yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için bizler de sabırsızlıkla 14 Mayıs'ı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu, ilk turda büyük bir oranla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hep beraber tekrar cumhurbaşkanı seçeceklerini, Cumhur İttifakı olarak da el birliğiyle, güç birliğiyle Mecliste büyük bir çoğunluk elde edeceklerini kaydetti.
"14 Mayıs'tan sonra Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türkiye yüzyılı başlamış olacak. Türk'ün asrı başlamış olacak. Türk dünyasının asrı başlamış olacak ve cBunu da beraber başaracağız. Milletimizle başaracağız.
Teşkilatlarımızla başaracağız. Cumhur İttifakı'yla başaracağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başaracağız. Ama esas bugün burada bulunan gençlerimiz başta olmak üzere bunu gençlerimiz ve de kadınlarımız başaracak."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını ve bayram tebrikini ileten Çavuşoğlu, ardından Alanya Kültür Merkezi'nde düzenlenen protokol bayramlaşma törenine Togg aracıyla katıldı.
Konuşması sonrası partililerle bayramlaşan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ardından parti binasından ayrılarak Alanya Kültür Merkezi'nde düzenlenen protokol bayramlaşmasına geçti. Burada da protokol ve vatandaşla bayramlaşan Çavuşoğlu daha sonra Manavgat'a geçti.