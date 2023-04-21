Bakan Çavuşoğlu: 14 Mayıs'tan sonra Türk'ün asrı başlayacak

Partililerin yoğun ilgi gösterdiği bayramlaşmada konuşan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, "İki gün önce sesim kısıldı ama inşallah 14 Mayıs'ta sesimiz çok daha güçlü çıkacak. Öncelikle hepinizin mübarek Ramazan Bayramı'nı canı gönülden tebrik ediyorum. Partimiz kurulduğu günden bu yana Alanya AK Parti İlçe Teşkilatı'mızda bu kadar kalabalık bir bayramlaşma yaşamamıştım. Bugün buradaki coşku aslında bir mesaj. Türkiye'miz için gerçekleştireceğimiz en kritik seçim 14 Mayıs seçimi öncesi sadece teşkilatlarımız değil, tüm Alanyalı hemşehrilerimiz ayakta, teyakkuzda, gece gündüz çalışıyor. Çünkü bu seçimin önemini biliyor. Bugün burada bizlerle olmanız da bunun göstergesi" dedi.