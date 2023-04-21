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Bakan Çavuşoğlu: 14 Mayıs'tan sonra Türk'ün asrı başlayacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, partisinin Alanya ilçe teşkilatınca düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Bakan Çavuşoğlu, ilk turda büyük bir oranla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar cumhurbaşkanı seçeceklerini belirterek, "14 Mayıs'tan sonra Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, Türkiye yüzyılı başlamış olacak. Türk'ün asrı başlamış olacak. Bunu da beraber başaracağız." dedi.

13:49 . 21/04/2023 Cuma
DHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Antalya'dan AK Parti milletvekili adayı gösterilen Çavuşoğlu, partisinin Alanya ilçe teşkilatınca düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.

Çavuşoğlu, yaptığı konuşmada, partilerinin kurulduğu günden bu yana AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı'nda bu kadar kalabalık bir bayramlaşma yaşamadığını söyledi.

Bu coşkunun aslında bir mesaj olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Türkiye'miz için gerçekleştireceğimiz en kritik seçim. 14 Mayıs öncesi sadece teşkilatlarımız değil tüm Alanyalı hemşerilerimiz ayakta, teyakkuzda, gece gündüz çalışıyor. Çünkü bu seçimin önemini biliyor. Bugün burada bizlerle olmanız da bunun göstergesi." diye konuştu.

"14 Mayıs öncesi tüm milletimiz ayakta"

Türk milletinin 15 Temmuz'da, Kurtuluş Savaşı'nda daha önce yaşadıkları badirelerde olduğu gibi ayağa kalktığını hatırlatan Çavuşoğlu, "Şu anda 14 Mayıs öncesi tüm milletimiz ayakta, yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımız heyecanlı. Hem de çok heyecanlı. 'Bir an önce sandıklar açılsın, oy kullanalım' diyorlar. 29 Nisan itibarıyla yurt dışında da oy kullanımı başlayacak. Tabii kapılarda da oy kullanımı başlayacak. Giren çıkan yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için bizler de sabırsızlıkla 14 Mayıs'ı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, ilk turda büyük bir oranla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hep beraber tekrar cumhurbaşkanı seçeceklerini, Cumhur İttifakı olarak da el birliğiyle, güç birliğiyle Mecliste büyük bir çoğunluk elde edeceklerini kaydetti.

14 Mayıs'ı heyecanla beklediklerini aktaran Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"14 Mayıs'tan sonra Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türkiye yüzyılı başlamış olacak. Türk'ün asrı başlamış olacak. Türk dünyasının asrı başlamış olacak ve cBunu da beraber başaracağız. Milletimizle başaracağız.

Teşkilatlarımızla başaracağız. Cumhur İttifakı'yla başaracağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başaracağız. Ama esas bugün burada bulunan gençlerimiz başta olmak üzere bunu gençlerimiz ve de kadınlarımız başaracak."


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını ve bayram tebrikini ileten Çavuşoğlu, ardından Alanya Kültür Merkezi'nde düzenlenen protokol bayramlaşma törenine Togg aracıyla katıldı.

Partideki bayramlaşma programına AK Parti Antalya milletvekilleri İbrahim Aydın, Kemal Çelik ve Tuba Vural Çokal da katıldı.
'En kritik seçim'
Partililerin yoğun ilgi gösterdiği bayramlaşmada konuşan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, "İki gün önce sesim kısıldı ama inşallah 14 Mayıs'ta sesimiz çok daha güçlü çıkacak. Öncelikle hepinizin mübarek Ramazan Bayramı'nı canı gönülden tebrik ediyorum. Partimiz kurulduğu günden bu yana Alanya AK Parti İlçe Teşkilatı'mızda bu kadar kalabalık bir bayramlaşma yaşamamıştım. Bugün buradaki coşku aslında bir mesaj. Türkiye'miz için gerçekleştireceğimiz en kritik seçim 14 Mayıs seçimi öncesi sadece teşkilatlarımız değil, tüm Alanyalı hemşehrilerimiz ayakta, teyakkuzda, gece gündüz çalışıyor. Çünkü bu seçimin önemini biliyor. Bugün burada bizlerle olmanız da bunun göstergesi" dedi.
'Vatandaşlarımız heyecanlı, sabırsız'
Halkın seçim için heyecanlı olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "Şu anda da 14 Mayıs öncesi tüm milletimiz ayakta. Yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımız heyecanlı hem de çok heyecanlı, sabırsız. 'Bir an önce sandıklar açılsın oy kullanalım' diyorlar. 29 Nisan itibarıyla yurt dışında da oy kullanımı başlayacak. Tabii kapılarda da oy kullanımı başlayacak. Bizler de sabırsızlıkla 14 Mayıs'ı bekliyoruz. Neden sabırsızlıkla bekliyoruz? Allah'ın izniyle ilk turda Sayın Cumhurbaşkanımızı hep beraber tekrar cumhurbaşkanı seçeceğiz" diye konuştu.

Konuşması sonrası partililerle bayramlaşan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ardından parti binasından ayrılarak Alanya Kültür Merkezi'nde düzenlenen protokol bayramlaşmasına geçti. Burada da protokol ve vatandaşla bayramlaşan Çavuşoğlu daha sonra Manavgat'a geçti.



#Mevlüt Çavuşoğlu
#Dışişleri Bakanı
#14 Mayıs
30 dakika önce
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