Gündem Bakan Koca Binali Yıldırımın son durumunu açıkladı Kırık sebebiyle bugün yapılan operasyon başarıyla tamamlandı
POLİTİKA

Bakan Koca Binali Yıldırım'ın son durumunu açıkladı: Kırık sebebiyle bugün yapılan operasyon başarıyla tamamlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Azerbaycan'da geçirdiği trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Bakan Koca, "Kırık sebebiyle bugün yapılan operasyon başarıyla tamamlandı." dedi.

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Haber Merkezi AA
Bakan Koca Binali Yıldırımın son durumunu açıkladı: Kırık sebebiyle bugün yapılan operasyon başarıyla tamamlandı
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Azerbaycan'da geçirdiği trafik kazası sonrasında tedavisi Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde devam eden AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Azerbaycan'da geçirdiği trafik kazası sonrasında tedavisi Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde devam eden Sayın Binali Yıldırım'ın sağlık durumu iyi. Kırık sebebiyle bugün yapılan operasyon başarıyla tamamlandı. Kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

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