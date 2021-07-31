Bakan Koca: Marmaris ve Bodrum’daki orman yangınlarından 160 kişi etkilendi 159 hastamızın tedavilerini tamamladık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Marmaris ve Bodrum orman yangınlarından 159 kişinin tedavisinin tamamlandığını açıkladı.
160 KİŞİ ETKİLENDİ
Koca Twitter hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:
"Marmaris ve Bodrum’daki orman yangınlarından 160 kişi etkilendi. 159 hastamızın tedavilerini tamamladık, taburcu oldular. Bir hastamız yanık tedavisi için İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Bilindiği gibi, ilk gün Marmaris’te bir can kaybımız olmuştu."
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Manavgat'ın farklı noktalarında 28 Temmuz'da öğle saatlerinde çıkan orman yangınlarının kontrol altına alınması için çalışma yürütülüyor. Havanın kararmasıyla çalışmalara ara veren hava araçları, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden faaliyetlere başlıyor. Hava araçları, denizden ve yakındaki göletlerden su alarak alevlere müdahale ediyor.
Günde defalarca alevlere su döken helikopter pilotları, o anları da cep telefonlarıyla kaydetti. Pilotların müdahale sırasında çektiği görüntülerde, yangının verdiği zararı ve alevlerin büyüklüğü gözler önüne seriliyor.
Havadan çekilen görüntüler Manavgat yangınının boyutunu gözler önüne seriyor
Antalya'da yangın söndürme helikopteri pilotlarının müdahale sırasında çektiği görüntüler, yangının ne kadar geniş alana yayıldığını gösteriyor.
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Ölüdeniz'in Ovacık mevkisi ve tarihi Kayaköy mahalleleri arasındaki ormanlık alanda, saat 00.30 sıralarında 3 noktada birden yangın çıktı. Bölgeden yükselen alevleri fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 ilk müdahale aracı, 1 su tankeri, 3 arazözle sevk edilen 20 orman işçisi ve Fethiye Belediyesi'nin 10 itfaiye araçlı 30 itfaiye eri, alevlere ilk müdahaleyi yaptı.
Yangına gece olması nedeniyle havadan müdahale yapılamadı. Yangının, rüzgarın da etkisiyle büyümesi üzerine çevre illerden çok sayıda arazöz ve orman işçisi bölgeye gönderildi. Ormanlık alandan gece yükselen alevler, paniğe de neden oldu. Çok sayıda kişi, ellerine aldıkları su dolu damacana ve pet şişelerle alevlere müdahale etmeye çalıştı.
Alevlerin kara yoluna yakın olması nedeniyle Fethiye'nin dünyaca turizm bölgesi Ölüdeniz ve tarihi Kayaköy'e ulaşımı sağlayan yollar, tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı. Jandarma ekipleri de yollarda geniş güvenlik önlemi aldı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, yerleşim alanlarını da tehdit etti. Yangın, otel ve pansiyonların bulunduğu Ovacık Mahallesi'ne 200 metre kadar yaklaştı. Alevlere yakın otel, pansiyon ve villalarda kalanlar, bölgeyi terk etti. Geçmişi Antik Likya dönemine dayanan 4 bin yıllık Kayaköy de yangın tehdidi altında kaldı. Orman işçileri ile çok sayıda kişinin canla başla mücadelesi sonucu alevler, yerleşim yerlerine sıçramadan saat 06.00 sıralarında kontrol altına alınıp, söndürüldü
Fethiye'den acı manzara: 5 hektar ormanlık alan zarar gördü
Muğla'nın Fethiye ilçesinin turistik mahallesi Ölüdeniz'de çıkan ve yerleşim yerleri ile tarihi Kayaköy'ü tehdit eden alevler, karadan müdahale ile 5,5 saatte kontrol altına alınıp, söndürüldü. İlk belirlemelere göre, 5 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürdürülüyor.