Bakan Özhaseki'den Rize'deki kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili önemli açıklama: Ayder'e blok dikmenin manası yok

"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla arkadaşlarımız birkaç sene önce proje başlatmışlar burada. Bu projede haliyle önce bir otopark düşünülmüş. Ama gerçekten otopark bizim de çok hoşumuza giden bir tarzda yapılmış. Tabiatın içerisinde asla gözükmeden, sırıtmadan, toprağın içerisine gömülü vaziyette bir otopark. 1600, 1700 araçlık ki; buranın en çok ihtiyacına cevap verebilecek iş o. Bakanlık olarak bu bölgede harcadığımız rakam, toplamda değişik birimlerimizden gelen rakamları güncelleyerek söylüyorum; 2 milyar lira civarında. Evet bu 2 milyar lirayı buraya harcamak lazımdı. Helali hoş olsun. Çünkü buraya hem yurt içinden hem de yurt dışından binlerce insan geliyor. Onlar bu köşeyi görmek istiyorlar. Bu cennet köşede biraz vakit geçirmek istiyorlar. Geldiklerine de insanların pişman olmaması lazımdı. Bu anlamda da bugün biz burada incelemelerimizi yaptık. Daha sonra kullanımla ilgili de birtakım kararlar vereceğiz. İnşallah biz bunu gelecek nesillere yaşayan herkesin iftihar edebileceği bir köşe olarak aktarmayı planlıyoruz