Bakan Özhaseki'den Rize'deki kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili önemli açıklama: Ayder'e blok dikmenin manası yok

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki açıklama yaptı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize'de Ayder Yaylası'nda süren kentsel dönüşüm projesi çalışmalarını inceledi.
'AYDER'E 2 MİLYAR HARCANDI'
'TURİZM ÖNEM VERDİĞİMİZ KONULARDAN'
Bakan Özhaseki, turizme değinerek, "Türkiye'de önem verdiğimiz konulardan biri de turizm meselesi. Cari açığımızı kapatan en önemli kalemlerimizden birisi. Zaten gerek deniz turizmine, gerek kültür turizmine, gerek dini turizm açısından gelenlerin sayısını günden güne arttığını görüyoruz. Bunun da artması için her bir köşede gayretimiz var. Burası da gerçekten hep ifade ettiğimiz gibi 'Cennetten bir köşe' tabirini kullanabileceğimiz en güzel yer. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yıllar öncesinde bir proje başlamıştı. O projenin son halini görelim diye geldik. Bir taraftan da burada imar planları yapılıyor. İmar planlarını yapmasak, buradaki çalışmaları başlatmasak, kendi haline bıraksak çok dağınık bir karmaşa içerisinde bile bir kazanç olabilirdi. Ama bu işi bataklığa doğru götürürdü. Bir müddet sonra da buralara girilmez, yaşanmaz hale gelirdi. Önceden tedbir alarak imar planlamaları dahilinde gerek otoparkı, gerekse yöresel mimariye uygun şekilde hazırlanmış olan bu evleri yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.