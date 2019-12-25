Bakan Selçuk görme engelli öğrenciye sarılırken çekilen fotoğrafını paylaştı: Ben sizi hissettim

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk dün, doğup büyüdüğü Çankaya Seyranbağları'nda bulunan Öğretmen Necla Kızılbağ Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek, öğrenciler ile bir araya geldi.

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Bakan Selçuk, "Ben bu mahallede büyümüş biriyim. Bütün çocukluğum bu mahallede geçti. Burası hep gecekonduydu, biz de bir gecekonduda oturuyorduk. 6 kardeş iki odalı bir yerde. Babaannem falan da vardı. Gerçekten yoksulluğun çok yaşandığı bir yerdi" dedi.

Ben konuşurken elini kaldırdı. Geldiğinde anladım görme engelli olduğunu."Ben sizi hissettim” dedi. Söylediklerim, yapmak istediklerim anlaşılmayabilir; çocuklar hissetsin bu bana yeter.Ben de sizi “hissediyorum”ve bunun ne denli kıymetli olduğunu anlatacak bir cümle kuramıyorum. pic.twitter.com/wnYH0RaEGg

— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) December 24, 2019

Duygulandı, sarıldı

Bakan Selçuk, konuşması sırasında el kaldırarak, öğretmeninin koluna girip, yanına doğru yönelen 9'ncu sınıf öğrencisi görme engelli Hüseyin Gazi Hoşer'e söz verdi. Hüseyin Gazi, "Öğretmenim inşallah istediğiniz noktaya gelirsiniz ve istediğiniz her şeyi başarırsınız. Ben sizi hissettim" dedi. Bu söz üzerine duygulanan Bakan Selçuk, Hüseyin Gazi'ye sarılarak, "Senin yüreğin varken biz bu işi başarırız Allah’ın izniyle. Senin bu içinden gelen, kalbinden gelen duygu o kadar değerli ki dünya hazinesi. Allah razı olsun, çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

FOTOĞRAF 9 Tokat'ın Zile ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, çöpe dökülen çay atıklarının geri dönüşümünü sağlayacak proje geliştirildi. Okulun kimya öğretmeni Hasan Doğanay ve 12. sınıf öğrencisi Abdulkadir Karabağ, okul ve pansiyondaki çay atıklarını toplayarak, sunta üretti. Çay Deminden Sunta Elde Etme adı verilen proje, Emine Erdoğan'ın öncülük ettiği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında yapılan Sıfır Atık Geri Dönüştürülebilir Atık yarışmasında, 11. ve 12. sınıflar kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. Kimya öğretmeni Doğanay,nternette çay üzerine araştırma yaptıklarında, Türkiye'de yılda kişi başına 3,5 kilogram çay tüketildiğini gördüklerini anlattı. Türkiye'deki en önemli atıklardan birinin çay olmasından yola çıkarak projelerini hazırladıklarını ifade eden Doğanay, şöyle devam etti: Okulumuzun pansiyonundan atık çayları topladık. Topladığımız atık çayları fırınımızda kuruttuk. Kuruttuktan sonra organik bazlı yapıştırıcı ile yapıştırdık. Yapıştırdıktan sonra kalıba aldık. Kalıba aldıktan sonra sunta elde ettiğimizi gördük. Elde ettiğimiz sunta vidalanabilir, SNC tezgahında işlenebilir, boyanabilir. Projenin geliştirilmesiyle artık çöpe dökülen atık çayların mobilya sektöründe kullanılabileceğine işaret eden Doğanay, Türkiye'de yıllık atık çay miktarı 290 bin ton. Bu katma değeri ülkemize kazandırmak istedik. Bizim yaptığımız çalışma ile ağaçların da kesilmesi önlenecek. diye konuştu. Projelerinin, mobilya sektöründe masrafları yüzde 70 düşürebileceğini öne süren Doğanay, Kurutulmuş bir kilo çaydan sunta üretebiliyoruz. Okulumuz projenin patentini alacak. Pres makinemiz olursa 6 saniyede bir sunta üretmek mümkün. dedi. Öğrenci Karabağ ise öğretmeniyle birlikte hazırladıkları projenin ödül almasından büyük mutluluk duyduklarını, proje üzerinde çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Okul müdürü İbrahim Tokuşcu da projenin patentini alma konusunda çalışmaları hızlandırdıklarını aktardı. Kimya öğretmeninden üstün başarı: Okul ve pansiyondaki çay atıklarını toplayarak, sunta üretti Tokat'ın Zile ilçesinde, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde geliştirilen "Çay Deminden Sunta Elde Etme Projesi" ile atık çaydan vidalanabilir, SNC tezgahında işlenebilir sunta üretildi.

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Sosyal medya hesabından paylaştı

Bakan Selçuk, Hoşer'e sarılırken çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak şöyle dedi:

"Ben konuşurken elini kaldırdı. Geldiğinde anladım görme engelli olduğunu. 'Ben sizi hissettim' dedi. Söylediklerim, yapmak istediklerim anlaşılmayabilir; çocuklar hissetsin bu bana yeter. Ben de sizi 'hissediyorum' ve bunun ne denli kıymetli olduğunu anlatacak bir cümle kuramıyorum."

