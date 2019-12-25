Gündem Bakan Selçuk görme engelli öğrenciye sarılırken çekilen fotoğrafını paylaştı Ben sizi hissettim
EĞİTİM

Bakan Selçuk görme engelli öğrenciye sarılırken çekilen fotoğrafını paylaştı: Ben sizi hissettim

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara'da okul ziyaretinde sınıfta konuşurken ' "Ben sizi hissettim" diyerek yanına gelen görme engelli öğrenciye sarılırken çekilen fotoğrafı, Twitter'da, "Söylediklerim, yapmak istediklerim anlaşılmayabilir; çocuklar hissetsin bu bana yeter. Ben de sizi hissediyorum" mesajı ile paylaştı.

Haber Merkezi DHA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve görme engelli Hüseyin Gazi Hoşer.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve görme engelli Hüseyin Gazi Hoşer.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk dün, doğup büyüdüğü Çankaya Seyranbağları'nda bulunan Öğretmen Necla Kızılbağ Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek, öğrenciler ile bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğretmen ataması açıklaması: Şubat ataması için çalışmalar devam ediyor
GÜNDEM
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğretmen ataması açıklaması: Şubat ataması için çalışmalar devam ediyor

Bakan Selçuk, "Ben bu mahallede büyümüş biriyim. Bütün çocukluğum bu mahallede geçti. Burası hep gecekonduydu, biz de bir gecekonduda oturuyorduk. 6 kardeş iki odalı bir yerde. Babaannem falan da vardı. Gerçekten yoksulluğun çok yaşandığı bir yerdi" dedi.

Duygulandı, sarıldı

Bakan Selçuk, konuşması sırasında el kaldırarak, öğretmeninin koluna girip, yanına doğru yönelen 9'ncu sınıf öğrencisi görme engelli Hüseyin Gazi Hoşer'e söz verdi. Hüseyin Gazi, "Öğretmenim inşallah istediğiniz noktaya gelirsiniz ve istediğiniz her şeyi başarırsınız. Ben sizi hissettim" dedi. Bu söz üzerine duygulanan Bakan Selçuk, Hüseyin Gazi'ye sarılarak, "Senin yüreğin varken biz bu işi başarırız Allah’ın izniyle. Senin bu içinden gelen, kalbinden gelen duygu o kadar değerli ki dünya hazinesi. Allah razı olsun, çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kimya öğretmeninden üstün başarı: Okul ve pansiyondaki çay atıklarını toplayarak, sunta üretti
FOTOĞRAF 9
Title
Tokat'ın Zile ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, çöpe dökülen çay atıklarının geri dönüşümünü sağlayacak proje geliştirildi.
Title
Okulun kimya öğretmeni Hasan Doğanay ve 12. sınıf öğrencisi Abdulkadir Karabağ, okul ve pansiyondaki çay atıklarını toplayarak, sunta üretti.
Title
Çay Deminden Sunta Elde Etme adı verilen proje, Emine Erdoğan'ın öncülük ettiği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında yapılan Sıfır Atık Geri Dönüştürülebilir Atık yarışmasında, 11. ve 12. sınıflar kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.
Title
Kimya öğretmeni Doğanay,nternette çay üzerine araştırma yaptıklarında, Türkiye'de yılda kişi başına 3,5 kilogram çay tüketildiğini gördüklerini anlattı.
Title
Türkiye'deki en önemli atıklardan birinin çay olmasından yola çıkarak projelerini hazırladıklarını ifade eden Doğanay, şöyle devam etti:
Title
Okulumuzun pansiyonundan atık çayları topladık. Topladığımız atık çayları fırınımızda kuruttuk. Kuruttuktan sonra organik bazlı yapıştırıcı ile yapıştırdık. Yapıştırdıktan sonra kalıba aldık. Kalıba aldıktan sonra sunta elde ettiğimizi gördük. Elde ettiğimiz sunta vidalanabilir, SNC tezgahında işlenebilir, boyanabilir.
Title
Projenin geliştirilmesiyle artık çöpe dökülen atık çayların mobilya sektöründe kullanılabileceğine işaret eden Doğanay, Türkiye'de yıllık atık çay miktarı 290 bin ton. Bu katma değeri ülkemize kazandırmak istedik. Bizim yaptığımız çalışma ile ağaçların da kesilmesi önlenecek. diye konuştu.
Title
Projelerinin, mobilya sektöründe masrafları yüzde 70 düşürebileceğini öne süren Doğanay, Kurutulmuş bir kilo çaydan sunta üretebiliyoruz. Okulumuz projenin patentini alacak. Pres makinemiz olursa 6 saniyede bir sunta üretmek mümkün. dedi.
Title
Öğrenci Karabağ ise öğretmeniyle birlikte hazırladıkları projenin ödül almasından büyük mutluluk duyduklarını, proje üzerinde çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Okul müdürü İbrahim Tokuşcu da projenin patentini alma konusunda çalışmaları hızlandırdıklarını aktardı.
Kimya öğretmeninden üstün başarı: Okul ve pansiyondaki çay atıklarını toplayarak, sunta üretti
Tokat'ın Zile ilçesinde, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde geliştirilen "Çay Deminden Sunta Elde Etme Projesi" ile atık çaydan vidalanabilir, SNC tezgahında işlenebilir sunta üretildi.

Sosyal medya hesabından paylaştı

Bakan Selçuk, Hoşer'e sarılırken çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak şöyle dedi:

"Ben konuşurken elini kaldırdı. Geldiğinde anladım görme engelli olduğunu. 'Ben sizi hissettim' dedi. Söylediklerim, yapmak istediklerim anlaşılmayabilir; çocuklar hissetsin bu bana yeter. Ben de sizi 'hissediyorum' ve bunun ne denli kıymetli olduğunu anlatacak bir cümle kuramıyorum."
TSKda bir ilk: Tamamen yerli TÜMOSAN motor

TSK'da bir ilk:
Tamamen yerli TÜMOSAN motor

​6x6 ve 8x8 zırhlıların 'gücü' Türk mühendislerden.
55 yangından 38i söndürüldü

55 yangından 38'i söndürüldü

​Bakan Pakdemirli, Karadeniz'deki yangınlara ilişkin konuştu.
Öldürüldükten sonra aşağıya atıldı

Öldürüldükten
sonra aşağıya atıldı

​Şule Çet davasında gerekçeli karar açıklandı.
İtibarı sıfırlandı

İtibarı sıfırlandı

​Suudi Arabistan'ın imaj düzeltme çabaları işe yaramıyor.
Dev projede <br>sona gelindi

Dev projede
sona gelindi

​ABD yaptırımla tehdit etmişti, Cumhurbaşkanı açacak.
Lokma:<br>Yılın en iyisi

Lokma:
Yılın en iyisi

​Google'dan sonra AppStore'da da zirvede!

Erdoğan'dan<br> flaş açıklama

Erdoğan'dan
flaş açıklama

Tunus'tan tüm dünyaya 'Akdeniz' mesajı verdi.

Yerli otomobilden <br>yeni fotoğraf

Yerli otomobilden
yeni fotoğraf

Ön panjurdaki 'lale' detayı dikkat çekiyor.
200 akademisyen imzaladı

200 akademisyen imzaladı

​Kanal İstanbul'un ÇED raporunda dikkat çeken detay.
Kızıla büründü

Kızıla büründü

​Caddebostan Sahili'nde şoke eden görüntü.
Teröristler yine sivilleri hedef aldı

Teröristler yine sivilleri hedef aldı

​EYP yüklü 2 motosikleti patlattılar: 14 kişi yaralandı.
Kızağa çekildi

Kızağa çekildi

​Olaylı maçın 'kahramanlarına' maç yok.
Maden <br>ocağında patlama

Maden
ocağında patlama

İki işçi hayatını kaybetti, bir işçi yaralandı.
Yerli otoda<br>öne çıkan 3 il

Yerli otoda
öne çıkan 3 il

​Tasarımı ve özellikleriyle 80 milyonun gündeminde.
Gizli hazine

Gizli hazine

​Türkiye'nin en büyüğü, dünyanın ise 3.'sü olacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.