Bakan Soylu duyurdu: PKK'nın sözde komutanı turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi.
Hakkari Alandüz bölgesinde PKK’nın sözde komutanı olan turuncu kategorideki terörist, saklandığı mağaraya yapılan operasyonda çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.
Turuncu kategorideki terörist etkisiz
Etkisiz hale getirilen teröristin, Hakkari Dağlıca-Alandüz sözde CİLO bölge sorumlusu, 'Alişer intikam' kod adlı Emrah Arpak olduğu ortaya çıktı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada operasyonun detaylarına ilişkin şu ifadelere yer verildi: