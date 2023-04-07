Bakan Soylu duyurdu: PKK'nın sözde komutanı turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

THKP-C Acilciler terör örgütü elebaşı ve 2013'te Reyhanlı'da 52 kişinin ölümüne yol açan terör saldırısının firari sanığı terörist Mihraç Ural, Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yaptı. Terörist Ural, "Erdoğan'ın yıkılması için tüm güçler birleştik. Biz de bu birlikte Yeşil Sol Parti etrafında yerimizi alacağız. Millet İttifakı ve tüm demokrasi güçlerinin toplandığı Emek ve Özgürlük İttifakı ve Sosyalist Güç birliği gücümüzü birleştirdik." dedi.