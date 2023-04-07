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Bakan Soylu duyurdu: PKK'nın sözde komutanı turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari Alandüz bölgesinin teröristlerden tamamen temizlendiğini belirterek, "PKK’nın sözde komutanı, Turuncu Kategorideki terörist, saklandığı mağaraya yapılan operasyonda çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi" dedi.

11:02 . 7/04/2023 Friday
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Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi.

Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari Alandüz bölgesinde PKK’nın sözde komutanı olan turuncu kategorideki terörist, saklandığı mağaraya yapılan operasyonda çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.



Turuncu kategorideki terörist etkisiz

Bakan Soylu öte yandan turuncu kategorideki bir teröristin de etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Soylu,
"PKK'nın sözde komutanı, Turuncu Kategorideki terörist, saklandığı mağaraya yapılan operasyonda çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi."
dedi.

Etkisiz hale getirilen teröristin, Hakkari Dağlıca-Alandüz sözde CİLO bölge sorumlusu, 'Alişer intikam' kod adlı Emrah Arpak olduğu ortaya çıktı.



İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada operasyonun detaylarına ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Eren Abluka Sonbahar Kış-5 Uzm.J.III.Kad.Çvş. Durmuş Ali Uzun operasyonu kapsamında, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı ile Hakkari İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde, Hakkari Yüksekova Dağlıca Buzul Dağları Alandüz Bölgesi, Arsan mevkisinde, 07 Nisan 2023 günü, Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando, J-SİHA ve JİKU destekli olarak icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonunda yaşanan silahlı çatışmada, 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Etkisiz hale getirilen teröristin Hakkari Dağcıla-Alandüz sözde Cilo bölge sorumlusu ve Terörden Arananlar Listesinde turuncu kategoride yer alan Alişer intikam kod adlı Emrah Arpak olduğu tespit edilmiştir.

Terörle Mücadele Operasyonlarına bölge halkımızın da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edilmektedir.



#Hakkari
#PKK
#terör
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