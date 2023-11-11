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Bakan Tunç yetki tartışmasına noktayı koydu: Krizlerin çözümü yeni anayasa

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya'daki Yargı Teşkilatı Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Yargıtay ve AYM arasındaki yetki tartışmasıyla ilgili konuşan Bakan Tunç, "Krizler yeni anayasayla çözülür" ifadelerini kullanarak "TBMM'de oturma eylemine değil çalışma eylemine ihtiyacımız var" dedi.

Seda Ekinci
Seda Ekinci
11:45 - 11/11/2023 Cumartesi
Güncelleme: 12:01 - 11/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya'daki Yargı Teşkilatı Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Yargıtay ve AYM arasındaki yetki tartışmasıyla ilgili konuşan Bakan Tunç, "Krizler yeni anayasayla çözülür" ifadelerini kullanarak "TBMM'de oturma eylemine değil çalışma eylemine ihtiyacımız var" dedi.

Bakan Tunç'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"Yüksek mahkemeler arasında astlık üstlük ilişkisi yok.

Yeni anayasa yapmamız gerekiyor.

TBMM'de oturma eylemine değil çalışma eylemine ihtiyacımız var.

Bu sorunun çözümünde hakem konumunda olan sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik yakışıksız ve çirkin ifadeleri kabul etmemiz mümkün değildir.

Yargının hızlandırılması konusundaki gayretimizi devam ettiriyoruz.

Hiç kimse kurumlarımızı yıpratma girişiminde bulunmamalı"

Ayrıntılar geliyor...






#Yılmaz Tunç
#Adalet Bakanı
#yargı
#yargıtay
#aym
21 dakika önce
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