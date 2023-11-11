Bakan Tunç yetki tartışmasına noktayı koydu: Krizlerin çözümü yeni anayasa

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde Adalet Sarayı'nın açılış törenine katıldı. Bakan Tunç burada yaptığı konuşmasında, “Kira uyuşmazlıklarında bugüne kadar çözümlenen ara bulucuya intikal eden uyuşmazlıkların 10 bin 46'sı anlaşmayla sonuçlandı. Bu ne demek; 20 bin ev sahibinin ve kiracının, adliye kapısına düşmemesi demek. 20 bin insan önemli'' dedi.