Bakan Tunç: İsveç'ten 28 terör suçlusunun iadesini istedik 22'si reddedildi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'daki hain saldırı ile ilgili gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, bombalı saldırı girişimine ilişkin terör saldırısını gerçekleştiren iki teröristten birinin kimliğinin tespit edildiğini, diğer teröristin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü söyledi. "Emniyet güçlerimizle istihbarat teşkilatımızla birlikte olayın tüm boyutları araştırılıyor." diyen Bakan Tunç, "Sonuçta arkasında kimler var, hangi örgüt var, tüm bunlarla ilgili resmi açıklama soruşturmanın neticesinde belli olacaktır. Hep beraber bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.