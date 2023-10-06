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Bakan Tunç: İsveç'ten 28 terör suçlusunun iadesini istedik 22'si reddedildi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İsveç'ten 28 terör suçlusunun iadesini istedik, 22'si reddedildi. Ortağınızın güvenliğini tehdit eden terör örgütüne ev sahipliği yaparsanız, teröristleri iade etmezseniz NATO üyeliğinde olumlu ilerleme söz konusu olmaz" dedi. FETÖ elebaşının iadesine ilişkin de bilgi veren Bakan Tunç, "FETÖ ele başının 22 suçtan iadesini istedik. Bugüne kadar bir cevap söz konusu değil. ABD'nin FETÖ'nün iadesi konusundaki taleplerimize duyarsız kalması hukuki değil siyasi" ifadelerini kullandı.

14:04 . 6/10/2023 Cuma
DHA
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara’da Medya Temsilcileri Buluşması’nda gazetecilerle bir araya geldi.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamaları şöyle:
-İçişleri Bakanlığı'na saldırı girişimi ile ilgili soruşturma detaylı bir şekilde devam ediyor.
-1 Eylül'den itibaren kira uyuşmazlıklarından kaynaklı 29 bin 906 ara bulucuya başvuru oldu. Anlaşma sayısı 2 bin 817, anlaşamama sayısı 2 bin 157.
-İsveç'ten 28 terör suçlusunun iadesini istedik, 22'si reddedildi. Ortağınızın güvenliğini tehdit eden terör örgütüne ev sahipliği yaparsanız, teröristleri iade etmezseniz NATO üyeliğinde olumlu ilerleme söz konusu olmaz.
-
FETÖ ele başının 22 suçtan iadesini istedik. Bugüne kadar bir cevap söz konusu değil. ABD'nin FETÖ'nün iadesi konusundaki taleplerimize duyarsız kalması hukuki değil siyasi.

- Kırmızı bülten taleplerimiz İnterpol tarafından sonuçsuz bırakılıyor. 112 ülkeye bin 387 iade talebimiz oldu. Sadece 3'ü kabul edildi. 374 talep reddedildi.

-FETÖ yargılamalarında 253 bin 754 kişi hakkında karar verildi; bunun 122 bin 904'ü mahkumiyet, 97 bin 708'i beraat.

-Anayasa Mahkemesine bireysel başvurunun sınırlarının çizilmesi noktasında çalışma yapılması gerekir.







#Yılmaz Tunç
#İsveç
#Kira
#Adalet Bakanlığı
#Terör
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