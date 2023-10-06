Bakan Tunç: İsveç'ten 28 terör suçlusunun iadesini istedik 22'si reddedildi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara’da Medya Temsilcileri Buluşması’nda gazetecilerle bir araya geldi.
- Kırmızı bülten taleplerimiz İnterpol tarafından sonuçsuz bırakılıyor. 112 ülkeye bin 387 iade talebimiz oldu. Sadece 3'ü kabul edildi. 374 talep reddedildi.
-FETÖ yargılamalarında 253 bin 754 kişi hakkında karar verildi; bunun 122 bin 904'ü mahkumiyet, 97 bin 708'i beraat.
-Anayasa Mahkemesine bireysel başvurunun sınırlarının çizilmesi noktasında çalışma yapılması gerekir.