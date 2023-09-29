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Adalet Bakanı Tunç: Son dört yıl İstanbul'un kayıp yılları olarak tarihe geçti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Kastamonu İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada İstanbul'un CHP yönetiminde altın yıllardan kayıp yıllara geçtiğini belirtti. Tunç, ''Son 4 yıl İstanbul'un kayıp yılları olarak tarihe geçti. İnşallah mart seçimlerinden sonra o da telafi edilecek'' ifadelerini kullandı.

21:50 . 29/09/2023 Cuma
AA
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kastamonu'ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında eğitim gördüğü Kastamonu Göl Anadolu Lisesini de ziyaret etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kastamonu'ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında eğitim gördüğü Kastamonu Göl Anadolu Lisesini de ziyaret etti.

AK Parti Kastamonu İl Başkanlığını ziyaret eden Tunç, burada yaptığı konuşmada, kentteki yatırımlara ilişkin bilgi verdi.

AK Parti'nin 22 yaşında genç bir parti olduğunu belirten Tunç, "22 yaş, daha gençliğin başlangıcı. Dolayısıyla gençliğinin başlangıcında 21 yıl, bu ülkeye hizmet eden bir parti. Dünyada böyle uzun süre her seçimi, 17 seçimi peş peşe kazanan, yerel seçim, genel seçim, referandumlar, yok böyle bir başarı. Neden? Muhalefete kalırsa her şey berbat. 21 yıldır aynı şeyi söylüyorlar ama millet her sandığa gittiğinde neden reyini AK Parti'ye veriyor? Bir sebebi var. AK Parti milletin partisi, milletin kendisinin partisi." diye konuştu.

AK Parti'nin iktidarda millet iradesini temsil ettiğini vurgulayan Tunç, şunları söyledi:

"Milletin hissiyatına tercüman oldu ve milletin düşündüklerini icraata dönüştürdü. Millet ne isterse onu yaptı. Milletin istemediğini yapmadı, milletin istediğini sonuna kadar savundu. Cumhurbaşkanı'mızın politikası budur. Cumhurbaşkanı'mız 2001'de partiyi kurarken arkadaşlarıyla bir araya gelip bir masanın etrafında, 'Hadi bir parti kuralım. Millete gidelim, oy isteyelim. Amblemini, adını belirleyelim' diyerek yola çıkmadı. Bir siyaset mühendisliği yaparak yola çıkmadı. Yani bazıları masa etrafında toplanıyor, yuvarlak masa, altılı diyoruz, yedi, sekiz, sonra yardımcılarının yardımcıları oluyor falan. Öyle bir siyaset mühendisliği değil, milletin talebiyle AK Parti kuruldu."


İstanbul'un kayıp yılları

İstanbul'un CHP döneminde yaşanılamaz hale getirildiğini ifade eden Tunç, "İstanbul'u onlardan devraldığı, kopardığı, aldığı 4 yıl gibi kısa süre içinde yaşanılır hale getirdi. Suyu akan, havası solunabilen bir şehir haline getirdi. İstanbul bugünkü haline Cumhurbaşkanı'mız sayesinde geldi. İstanbul'un altın yıllarıdır o ilk 4 yıl. Son 4 yıl İstanbul'un kayıp yılları olarak tarihe geçti. İnşallah mart seçimlerinden sonra o da telafi edilecek." dedi.

Türkiye'yi yeni dönemde daha ileri taşıyacaklarını dile getiren Tunç, refahı artırmak için çalışacaklarına işaret etti.

İstikrarlı kalkınma hamlelerinden hiçbir zaman taviz vermeyeceklerini vurgulayan Tunç, şunları kaydetti:

"Ülkemizi demokratik, sivil bir anayasaya kavuşturacağız inşallah. Bunun gayreti içinde 28. dönem parlamentosunda AK Parti'miz Cumhur İttifakı olarak buna öncülük etmenin gayreti içinde olacağız. Temennimiz, parlamentoda bu uzlaşmanın sağlanarak demokratik, sivil bir anayasaya ülkemizi kavuşturmak. Türkiye'yi dünyada hakkı savunan, adaleti savunan, mazlumu savunan lideri ile Türkiye ekseni oluşturmaya, Türkiye'yi dünyada lider ülke olmasının gayreti içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hep beraber Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz."


Murat Ongun afet yönetiminde sınıfta kalan İBB'yi aklamaya çalışırken rezil oldu: İlk ders sorumluluk alanlarınızı iyi öğrenin ve çalışın
Murat Ongun afet yönetiminde sınıfta kalan İBB'yi aklamaya çalışırken rezil oldu: İlk ders sorumluluk alanlarınızı iyi öğrenin ve çalışın

Dün İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonucu yaşanan su baskınları nedeniyle yollar göle döndü metro istasyonlarını su bastı. Afet yönetiminde sınıfta kalan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni (İBB) aklamaya çalışan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Basın Danışmanı Murat Ongun ise faturayı AK Partili belediyelere kesmek isterken rezil oldu. Sel baskınlarının yaşandığı yerlerin sorumluluğunun AK Partili belediyelere ait olduğunu iddia eden Ongun'a cevap veren Başakşehir Belediyesi Basın Danışmanı Necip Fazıl Ergüt, söz konusu bölgelerdeki sorumluluğun İBB'ye ait olduğunu belirterek, "İlk ders: Sorumluluk alanlarınızı iyi öğrenin ve çalışın." dedi.

İBB ve iştirak şirketi çalışanlarından Belediye-İş Sendikası önünde eylem: İnsanların sabrı taştı
İBB ve iştirak şirketi çalışanlarından Belediye-İş Sendikası önünde eylem: İnsanların sabrı taştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve iştirak şirketi çalışanları, imzalanan toplu iş sözleşmesine itiraz ederek Belediye-İş Sendikası önünde eylem yaptı. Fatih'teki Belediye-İş Sendikası İstanbul Şubesi yerleşkesi önünde gerçekleştirilen protesto eylemine, çok sayıda İBB, İSTON A.Ş. ve İSBAK A.Ş. çalışanı katıldı. Sendika binasının penceresine İSTON bayrakları asan kalabalık, ıslıklar eşliğinde slogan attı. Belediye işçisi İbrahim Dalkılıç "Talebimiz insanca maaş alıp, insanca hizmetimize devam etmek. 3,5 yıldır devam eden davayı bir gecede masada sattılar. Kimseye haber vermediler. 'Arkadaşlar, fiyat budur, kabul ediyor musunuz, greve mi gitmek istiyorsunuz?' demeleri gerekirken 'Biz yaptık oldu.' modeline getirdiler. İnsanların da sabrı taştı" dedi.

#Yılmaz Tunç
#İBB
#CHP
13 dakika önce
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