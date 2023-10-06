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Adalet Bakanı Tunç: Son anayasa yamalı bohçaya döndü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Medya Temsilcileri Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu. Tunç, ''Son anayasa yamalı bohçaya döndü. Darbecilerin, seçilmeyen kişilerin yaptığı bir anayasa ile yönetiliyoruz'' ifadelerini kullandı. 'İç tüzük değişmeli' diyen Tunç, ''TBMM iç tüzük hükümleriyle anayasa yapılması mümkün olmaz'' dedi.

Zeynep Karçığa
11:06 . 6/10/2023 الجمعة
Yeni Şafak
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, açıklamalarından satır başlıkları;

Demokratik olmayan anayasalar ile bugünlere geldik. Son anayasa yamalı bohçaya döndü. Darbecilerin, seçilmeyen kişilerin yaptığı bir anayasa ile yönetiliyoruz. İkinci yüzyıla başlarken demokratik bir anayasayı TBMM başkanımız siyasi partiler ile de görüşmeye başladı.


Yeni anayasanın tüm sivil toplum kuruluşlarının taleplerini yansıtması gerekir. Özgürlükleri öne alan devletin görevlerini ele alan metni hazırlamak inşallah bize nasip olur.


Hem iç tüzük değişikliği düşünülebilir hem de siyasi partilerin görüşü alınarak yeni anayasa için usul belirlenebilir. Bu noktada parlamentodaki partilerin görüşleri önemli. Partilerimizin sorumlu davranacaklarına inanıyorum.


"Daha adil dünya mümkün'' diyen liderimiz var

Dış politikada etkin politika ile dünyada takdir toplayan cumhurbaşkanımız var. Daha adil dünya mümkündür diyen bir cumhurbaşkanımız var. Dünyada da bunu tekrarlayabilen bir liderin olmadığını görüyoruz.


Rusya Ukrayna savaşındaki arabuluculuk, Azerbaycan'a desteklerimiz, terörle mücadelede kararlılığımız etkin adaletli bir dış politika ile Türkiye eksenini inşa etmeye devam edeceğiz. Huzurlu bir geleceği inşa etmenin gayretinde olacağız.


#Yılmaz Tunç
#Adalet Bakanlığı
#Medya Temsilcileri Buluşması
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