Adalet Bakanı Tunç: Son anayasa yamalı bohçaya döndü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin evlat nöbeti tuttuğu çadırı ziyaret etti. Bakan Tunç, "3 Eylül 2019’dan bu yana, bin 481 gündür, 5 yıldır burada bir cesaret örneği gösteriyorlar. Onlara şükran borçluyuz. Onlar gösterdiği sabır, cesaret ve fedakarlıkla teröre karşı net bir mesaj verdiler. Tüm temennimiz, ülkemizin huzurunu bozan, ülkemizin güvenliğini tehdit eden tüm terör unsurlarından ülkemizi temizlemek ve milletimizi her bir ferdiyle huzura kavuşturmak” dedi.