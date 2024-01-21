Bakan Yerlikaya 'Mücadelemiz kararlılıkla sürecek' diyerek duyurdu: 6 ilde dev operasyon

11 göçmen kaçakçısı ile 92 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmen olduğunu bildiği halde bu kişilere evini kiraya veren 16 ev sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı. Operasyonlar sonucunda evini kiraya veren ev sahiplerine ve düzensiz göçmenlere toplam 3 milyon 158 bin lira para cezası uygulandı.