Bakan Yerlikaya 'Mücadelemiz kararlılıkla sürecek' diyerek duyurdu: 6 ilde dev operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı: 6 ilde dev operasyon
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yapılan operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ın açıklaması şu şekilde;
- "6 İlde Silah İmalatı ve Silah Kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik düzenlenen “MERCEK-10” Operasyonlarında; 93 Ruhsatsız Tabanca ele geçirildi. 12 şüpheli gözaltına alındı.
- İzmir'de Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ile Düzensiz Göçmenlerin olduğu tespit edilen evlere yapılan “KALKAN-9” operasyonunda 11 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü ve 92 düzensiz göçmen yakalandı.
- 6 İlde Silah İmalatı ve Silah Kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik düzenlenen “MERCEK-10” Operasyonlarında; 93 Ruhsatsız Tabanca ele geçirildi. 12 şüpheli gözaltına alındı.
- Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Halkımızın Huzurunu Kaçıran Organize Suç Örgütlerinin ve Onlara Silah Temin Edenlerin Peşindeyiz. Onları Adalete Teslim Etmeye Kararlıyız.
- İstanbul, Adana, Aydın, Rize ve Batman İl Jandarma Komutanlıklarımız ve Karaman İl Emniyet Müdürlüklerimizce “MERCEK-10” Operasyonlarında yapılan aramalarda ayrıca tabancaya dönüştürülebilecek,
- 65 adet namlu,
- 77 adet çeşitli Tabanca Parça ve Tertibatı,
- 48 adet 9 mm Çapında Tabanca Şarjörü ve
- 238 adet 9mm ve 7,62 Tabanca Fişeğine ele konuldu.
- Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Ruhsatsız silah temin edenlerle ve silah kaçakçılarıyla mücadelemiz kararlılıkla sürecek.
20 adreste arama yapıldığını belirten Yerlikaya, "
11 göçmen kaçakçısı ile 92 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmen olduğunu bildiği halde bu kişilere evini kiraya veren 16 ev sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı. Operasyonlar sonucunda evini kiraya veren ev sahiplerine ve düzensiz göçmenlere toplam 3 milyon 158 bin lira para cezası uygulandı.
" ifadesini kullandı.
Yerlikaya, operasyona ilişkin görüntüleri de paylaşarak güvenlik güçlerini tebrik etti.
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1 saat önce