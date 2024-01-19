Bakan Yerlikaya'dan Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna ilişkin açıklama: Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz dünyaları aşıyor

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracı, NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı. Türkiye'nin uzay yolculuğu yurdun dört bir yanında heyecanla takip edildi.