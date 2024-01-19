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Bakan Yerlikaya'dan Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna ilişkin açıklama: Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz dünyaları aşıyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Gezeravcı'yı gönülden tebrik eden Yerlikaya, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde aziz milletimizle birlikte inşa ettiğimiz Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz dünyaları aşıyor." dedi.

Semih Bozkuş
02:06 - 19/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
Türkiye'nin uzay yolculuğu başladı.
Türkiye'nin uzay yolculuğu başladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna ilişkin paylaşımda bulunarak, "Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz dünyaları aşıyor." dedi.

Yerlikaya, "Milli Uzay Programımız kapsamında ülkemizin ilk uzay yolculuğunu gerçekleştiren Alper Gezeravcı'yı gönülden tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde aziz milletimizle birlikte inşa ettiğimiz Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz dünyaları aşıyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamasında saat 00.49 itibarıyla Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın tarihi yolculuğunun başladığını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Milli Uzay Programımız kapsamında ülkemizin ilk uzay yolculuğunu gerçekleştiren Alper Gezeravcı'yı gönülden tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde aziz milletimizle birlikte inşa ettiğimiz Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz dünyaları aşıyor."



#Milli Uzay Programı
#İçişleri Bakanı
#Ali Yerlikaya
#Alper Gezeravcı
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