Bakan Yerlikaya'dan Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna ilişkin açıklama: Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz dünyaları aşıyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna ilişkin paylaşımda bulunarak, "Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz dünyaları aşıyor." dedi.
Yerlikaya, "Milli Uzay Programımız kapsamında ülkemizin ilk uzay yolculuğunu gerçekleştiren Alper Gezeravcı'yı gönülden tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde aziz milletimizle birlikte inşa ettiğimiz Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz dünyaları aşıyor." ifadelerini kullandı.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna ilişkin açıklamada bulundu.
"Milli Uzay Programımız kapsamında ülkemizin ilk uzay yolculuğunu gerçekleştiren Alper Gezeravcı'yı gönülden tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde aziz milletimizle birlikte inşa ettiğimiz Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz dünyaları aşıyor."