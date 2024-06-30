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Bakan Yumaklı duyurdu: Üç ilde çıkan yangınlar kontrol altına alındı: İzmarit ve hobi bahçesi detayı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'de çıkan tüm yangınların kontrol altına alındığını açıkladı. Menderes’teki yangının bir hobi bahçesinden başladığını söyleyen Yumaklı, Çeşme’deki yangına ise atılan bir sigara izmaritinin neden olduğunu belirtti. Bakan Yumaklı, yangınlarla ilgili olarak gözaltına alınanların olduğunu söyledi.

Halil Akkoç
10:38 - 30/06/2024 Pazar
Güncelleme: 11:10 - 30/06/2024 Pazar
Yeni Şafak
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'de çıkan orman yangınlarına ilişkin konuştu.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'de çıkan orman yangınlarına ilişkin konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Selçuk, Menderes ve Balıkesir Susurluk'taki orman yangınlarının kontrol altına alındığını söyledi.

Bakan Yumaklı, İzmir'in Selçuk ilçesindeki yangın kriz merkezinde gazetecilere, dün başlayan İzmir'in Selçuk ve Menderes ilçeleri ile Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki orman yangınlarına gece de müdahale edildiğini hatırlatarak, "An itibarıyla her üç yangınımızın da kontrol altına alındığını söylemek istiyorum." dedi.

Yangın çıkış sebeplerinin valilik ve kolluk güçleri tarafından araştırılmaya devam ettiğini belirten Bakan Yumaklı, "Menderes yangınıyla alakalı bir hobi bahçesinde çıktığını söylemiştik, ilgili kişiler gözaltında. Dün yine İzmir'de risk grubunda 6 adet yangın vardı, Çeşme'deydi birisi de. Çeşme yangını bir sigara izmaritinden çıktı maalesef. Bu kişi de gözaltına alınmış durumda. Ben buradan ister bilinçli ister bilinçsiz, hata ya da ihmal ile herhangi bir şekilde orman yangınına ya da zarar verecek yangına sebep olacakların çok ağır müeyyidelerle karşılaşacağını belirtmek istiyorum. Bu konunun telafisi yok. Can ve mal kaybı gibi sonuçlara yol açabilecek. Bunları engellemek adına çok yoğun mücadele oluyor." diye konuştu.

Üç ildeki yangınlar kontrol altına alındı

Öte yandan Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir Selçuk ve Menderes, Aydın Kuşadası ve Balıkesir Susurluk'ta çıkan orman yangınları kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Orman teşkilatımız başta olmak üzere alevlere göğüs geren tüm kurumlarımızın çalışanlarına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

#İbrahim Yumaklı
#İzmir
#Orman
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